Niedługo będziemy mieli problem. Powracamy do 8 GB pamięci

Karty graficzne z 8 GB VRAM, które od miesięcy budzą sporo krytyki wśród graczy, mogą wkrótce zdominować sklepowe półki. NVIDIA szykuje się bowiem do zmiany w strategii dostaw dla serii GeForce RTX 5000, stawiając wyraźnie na tańsze warianty kosztem modeli z większą ilością pamięci. Dla rynku oznacza to krok wstecz i jeszcze trudniejszy kompromis między ceną a realną użytecznością w nowych grach AAA.

Droższy już jest nie tylko RAM, ale też SSD i GPU

Według informacji z Board Channels zrzeszającego pracowników największych firm, Zieloni planują zwiększyć dostępność kart GeForce RTX 5060 i RTX 5060 Ti w wersjach z 8 GB VRAM. Powodem ma być ograniczona podaż pamięci, która utrudnia utrzymanie stabilnych dostaw droższych wariantów 16 GB. W efekcie modele GeForce RTX 5060 Ti 16 GB oraz RTX 5070 Ti 16 GB mają być produkowane w znacznie mniejszych ilościach.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie nowa polityka wejdzie w życie, ale już teraz widać pierwsze sygnały podwyżek cen kart graficznych na wybranych rynkach - również w Polsce. Wcześniejsze raporty sugerowały wzrosty cen układów AMD i NVIDIA w tym kwartale, a obecne informacje wskazują, że drożej będzie również w kolejnym.