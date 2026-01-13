Tech

NVIDIA ostrzega. Nie powinniśmy mówić źle o sztucznej inteligencji

Amerykanie są niekwestionowanymi liderami na rynku AI - zarówno pod względem hardware, jak i software. A Jensen Huang potępia sceptyków.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:10
Wraz z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji branża technologiczna coraz częściej mówi o ogromnych korzyściach płynących z automatyzacji i wsparcia pracy człowieka. Równolegle narasta jednak sceptycyzm społeczny, podsycany obawami o masowe bezrobocie i zastępowanie ludzi przez algorytmy. Do tej narracji w ostrych słowach odniósł się szef NVIDII.

Dalsze inwestowanie w AI nie jest już wyborem, lecz koniecznością

Jensen Huang określił katastroficzne wizje związane z AI mianem "narracji doomersów", podkreślając, że straszenie społeczeństwa negatywnymi skutkami rozwoju sztucznej inteligencji nie przynosi niczego dobrego. Co więcej, według CEO Zielonych, autorami takich słów nie są zwykli użytkownicy czy pracownicy obawiający się o swoją przyszłość, ale sami prezesi firm, którzy próbują wpływać na rządy i kierunek regulacji.

Choć Huang nie wskazał nikogo wprost, kontekst jego wypowiedzi sugeruje, że mógł mieć na myśli Dario Amodeiego, szefa firmy Anthropic. Amodei w przeszłości publicznie apelował o silniejsze regulacje AI, ostrzegając, że technologia może przejąć nawet połowę miejsc pracy w sektorze biurowym. Obaj liderzy technologiczni już wcześniej wymieniali się krytycznymi uwagami w przestrzeni publicznej, a odniesienie do "CEO naciskających na rządy" trudno uznać za przypadkowe.

Zdaniem Jensena Huanga regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, podobnie jak ograniczenia eksportowe na układy scalone czy bariery administracyjne, w praktyce spowalniają postęp technologiczny. Szef NVIDII argumentuje, że choć część branży próbowała hamować rozwój AI, to dziś technologia ta wspiera wiele kluczowych obszarów gospodarki. W jego ocenie dalsze inwestowanie w AI nie jest już wyborem, lecz koniecznością.

AI Nvidia sztuczna inteligencja Jensen Huang
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: NVIDIA, No Priors, Wccftech, oprac. własne