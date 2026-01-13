NVIDIA ostrzega. Nie powinniśmy mówić źle o sztucznej inteligencji

Wraz z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji branża technologiczna coraz częściej mówi o ogromnych korzyściach płynących z automatyzacji i wsparcia pracy człowieka. Równolegle narasta jednak sceptycyzm społeczny, podsycany obawami o masowe bezrobocie i zastępowanie ludzi przez algorytmy. Do tej narracji w ostrych słowach odniósł się szef NVIDII.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dalsze inwestowanie w AI nie jest już wyborem, lecz koniecznością

Jensen Huang określił katastroficzne wizje związane z AI mianem "narracji doomersów", podkreślając, że straszenie społeczeństwa negatywnymi skutkami rozwoju sztucznej inteligencji nie przynosi niczego dobrego. Co więcej, według CEO Zielonych, autorami takich słów nie są zwykli użytkownicy czy pracownicy obawiający się o swoją przyszłość, ale sami prezesi firm, którzy próbują wpływać na rządy i kierunek regulacji.

Choć Huang nie wskazał nikogo wprost, kontekst jego wypowiedzi sugeruje, że mógł mieć na myśli Dario Amodeiego, szefa firmy Anthropic. Amodei w przeszłości publicznie apelował o silniejsze regulacje AI, ostrzegając, że technologia może przejąć nawet połowę miejsc pracy w sektorze biurowym. Obaj liderzy technologiczni już wcześniej wymieniali się krytycznymi uwagami w przestrzeni publicznej, a odniesienie do "CEO naciskających na rządy" trudno uznać za przypadkowe.