PKO BP apeluje do Polaków. Wyspowiadaj się, zanim wyjedziesz

Akcja informacyjna PKO Banku Polskiego - jesteś narażony na niebezpieczeństwo

Nadszedł sezon zimowych wyjazdów, wkrótce ferie i sezon narciarski – a dla oszustów do doskonała okazja do przekrętów. Wyłudzenia, kradzieże pieniędzy czy danych osobowych to tylko niektóre zagrożenia. PKO Bank Polski przypomina o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa przed wyjazdem.

Wraz z nowym sezonem wyjazdowym oszuści zwiększyli swoją aktywność w sieci, naciągając na przykład metodą na Booking.com czy odwołane rezerwacje. Bank PKO BP przypomina też o bardziej pospolitych, ale przez to chyba nawet bardziej niebezpiecznych zdarzeniach, które mogą nam zepsuć najlepszy nawet wyjazd. Bank wskazał 8 punktów, na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę.

8 przykazań bezpiecznego podróżowania

Po pierwsze PKO BP przypomina, że karta płatnicza zawsze powinna być w rękach właściciela. Nie należy przekazywać jej sprzedawcy ani obsłudze hotelu. Nie wolno też pozwolić, żeby ktoś oddalił się z naszą kartą do terminala. I zawsze trzeba prosić o paragon.

Zanim zatwierdzisz płatność, zawsze sprawdzaj kwotę na ekranie terminala. Gdy transakcja zostanie odrzucona, poproś o wydruk. To może być ważny ślad, gdy konieczne będzie wyjaśnienie sprawy z bankiem – to kolejna porada PKO BP.

Bank przypomina także o tym, by chronić swój PIN – gdy wpisujesz go na terminalu, zasłoń klawiaturę, aby nikt go nie podejrzał.

Tak samo, jak w przypadku karty, nie można pozwolić, aby ktoś oddalił się z naszym dowodem osobistym – np. podczas meldowania się w hotelu lub wypożyczania sprzętu. Jeśli osoba z obsługi musi spisać dane, można okazać swój dokument, ale nie wolno oddawać go do jej rąk.

PKO zwraca także uwagę na przekręty jeszcze przed wyjazdem. Podczas rezerwacji noclegów online należy sprawdzić, czy strona wygląda wiarygodnie i czy adres jest poprawny. Warto też zweryfikować certyfikat strony – dla kogo i przez kogo został wystawiony (widoczna kłódka nie gwarantuje bezpieczeństwa). Dokonując rezerwacji, nie należy podawać poufnych danych przez telefon ani w podejrzanych formularzach. Podczas płatności internetowych kartą, jeśli jest taka możliwość, warto korzystać ze zmiennego kodu CVC/CVV (można go znaleźć m.in. w aplikacji IKO i serwisie iPKO).

Wyjeżdżasz? Wyspowiadaj się z tego bankowi, inaczej mogą czekać cię problemy

PKO apeluje także, by w razie dalszego wyjazdu za granicę poza UE poinformować o tym bank. Dzięki temu uniknie się ewentualnej blokady karty ze względów bezpieczeństwa.

Zachowaj ostrożność i pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa, gdy płacisz kartą, np. za granicą – zwłaszcza u mobilnych sprzedawców w przypadkowych miejscach. Nigdy nie zostawiaj karty w terminalu, nawet jeśli sprzedawca twierdzi, że są problemy z realizacją transakcji – radzi PKO BP.