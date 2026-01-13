Akcja serialowego hitu HBO wraca do Europy. Lokalizacja robi wrażenie
Czwarty sezon lubianego serialu "Biały Lotos" tym razem zmierza w kierunku Francji. Zapomnijmy o Maui, Taorminie i Tajlandii. Akcja przeniesie nas do francuskiego hotelu-zamku.
Zagorzali fani serialu "Biały Lotos" z pewnością już dawno domyślili się, gdzie będzie kręcony czwarty sezon tego głośnego hitu HBO. Jego twórca, Mike White, już w zeszłym roku, wspominał o Europie, sławie i festiwalach filmowych.
Nadeszła kolej na słynne Saint Tropez
I oczywiście, że miała to by być Francja, ale dopiero teraz wiadomo, który to hotel będzie grał główną rolę w serialu. "Biały Lotos" od dawna współpracuje z Four Seasons, kręcąc do tej pory każdy sezon w jednym z hoteli ich sieci. Najpierw był Maui, potem Taormina, a w trzecim sezonie - Tajlandia. Co ciekawe, we Francji działają trzy hotele tej sieci, ale najwyraźniej żaden z nich nie spełnił oczekiwań Mike'a White'a. Tym razem twórcy zamarzył się prawdziwy zamek. "Biały Lotos" uda się do Château de la Messardière, niedaleko Saint Tropez.
To zamek-hotel, słynący z prywatności, otoczony 13 hektarami lasów. To właśnie z niego rozpościera się przepiękny widok na zatokę Pampelonne. Nawet najmniejszy pokój kosztuje w nim prawie 1000 funtów za noc.
Zamek został zbudowany w XIX wieku i podarowany jako prezent ślubny przez kupca koniaku Garbriela Dupuy d'Angeac jego córce Luizie i jej mężowi. Dziś ten hotel należy do Airelles Collection, grupy pięciogwiazdkowych hoteli.
View this post on Instagram
Więcej szczegółów na temat czwartego sezonu jest ściśle tajnych. Póki co, ogłoszono udział dwóch aktorów: Alexandra Ludwiga (Wikingowie, Igrzyska śmierci) oraz AJ Michalkę (Goldbergowie). Wiadomo też, że zdjęcia mają ruszyć wiosną.