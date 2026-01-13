Akcja serialowego hitu HBO wraca do Europy. Lokalizacja robi wrażenie

Zagorzali fani serialu "Biały Lotos" z pewnością już dawno domyślili się, gdzie będzie kręcony czwarty sezon tego głośnego hitu HBO. Jego twórca, Mike White, już w zeszłym roku, wspominał o Europie, sławie i festiwalach filmowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nadeszła kolej na słynne Saint Tropez

I oczywiście, że miała to by być Francja, ale dopiero teraz wiadomo, który to hotel będzie grał główną rolę w serialu. "Biały Lotos" od dawna współpracuje z Four Seasons, kręcąc do tej pory każdy sezon w jednym z hoteli ich sieci. Najpierw był Maui, potem Taormina, a w trzecim sezonie - Tajlandia. Co ciekawe, we Francji działają trzy hotele tej sieci, ale najwyraźniej żaden z nich nie spełnił oczekiwań Mike'a White'a. Tym razem twórcy zamarzył się prawdziwy zamek. "Biały Lotos" uda się do Château de la Messardière, niedaleko Saint Tropez.

To zamek-hotel, słynący z prywatności, otoczony 13 hektarami lasów. To właśnie z niego rozpościera się przepiękny widok na zatokę Pampelonne. Nawet najmniejszy pokój kosztuje w nim prawie 1000 funtów za noc.

Zamek został zbudowany w XIX wieku i podarowany jako prezent ślubny przez kupca koniaku Garbriela Dupuy d'Angeac jego córce Luizie i jej mężowi. Dziś ten hotel należy do Airelles Collection, grupy pięciogwiazdkowych hoteli.

View this post on Instagram A post shared by Château de la Messardière (@airellessainttropez)