Telewizja i VoD

Akcja serialowego hitu HBO wraca do Europy. Lokalizacja robi wrażenie

Czwarty sezon lubianego serialu "Biały Lotos" tym razem zmierza w kierunku Francji. Zapomnijmy o Maui, Taorminie i Tajlandii. Akcja przeniesie nas do francuskiego hotelu-zamku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Akcja serialowego hitu HBO wraca do Europy. Lokalizacja robi wrażenie

Zagorzali fani serialu "Biały Lotos" z pewnością już dawno domyślili się, gdzie będzie kręcony czwarty sezon tego głośnego hitu HBO. Jego twórca, Mike White, już w zeszłym roku, wspominał o Europie, sławie i festiwalach filmowych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nadeszła kolej na słynne Saint Tropez

I oczywiście, że miała to by być Francja, ale dopiero teraz wiadomo, który to hotel będzie grał główną rolę w serialu. "Biały Lotos" od dawna współpracuje z Four Seasons, kręcąc do tej pory każdy sezon w jednym z hoteli ich sieci. Najpierw był Maui, potem Taormina, a w trzecim sezonie - Tajlandia. Co ciekawe, we Francji działają trzy hotele tej sieci, ale najwyraźniej żaden z nich nie spełnił oczekiwań Mike'a White'a. Tym razem twórcy zamarzył się prawdziwy zamek. "Biały Lotos" uda się do Château de la Messardière, niedaleko Saint Tropez. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HISENSE 65U7Q Pro 65" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 65U7Q Pro 65" MINILED 4K 165Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499.99 zł
Telewizor GOGEN TVF43M340 43" LED
Telewizor GOGEN TVF43M340 43" LED
0 zł
1079 zł - najniższa cena
Kup teraz 1079 zł
Telewizor HISENSE 65U7NQ 65" MINILED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE U5120GW 5.1.2-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K,Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD Master, Bluetooth
Telewizor HISENSE 65U7NQ 65" MINILED 4K 144Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar HISENSE U5120GW 5.1.2-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K,Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD Master, Bluetooth
0 zł
5728.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 5728.98 zł
Advertisement

To zamek-hotel, słynący z prywatności, otoczony 13 hektarami lasów. To właśnie z niego rozpościera się przepiękny widok na zatokę Pampelonne. Nawet najmniejszy pokój kosztuje w nim prawie 1000 funtów za noc. 

Zamek został zbudowany w XIX wieku i podarowany jako prezent ślubny przez kupca koniaku Garbriela Dupuy d'Angeac jego córce Luizie i jej mężowi. Dziś ten hotel należy do Airelles Collection, grupy pięciogwiazdkowych hoteli.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Château de la Messardière (@airellessainttropez)

Więcej szczegółów na temat czwartego sezonu jest ściśle tajnych. Póki co, ogłoszono udział dwóch aktorów: Alexandra Ludwiga (Wikingowie, Igrzyska śmierci) oraz AJ Michalkę (Goldbergowie). Wiadomo też, że zdjęcia mają ruszyć wiosną. 

Image
telepolis
HBO Max hbo max premiera biały lotos Biały Lotos 4
Zródła zdjęć: HBO
Źródła tekstu: The Standard