Flagowa moc bez flagowej ceny. Sprawdź ofertę przedpremierową w Media Expert

OnePlus 13R okazał się dużym sukcesem. Telefon oferował niemal flagową jakość w dużo niższej cenie. Nic dziwnego, że wiele osób czekało na następcę. Ten czas w końcu nadszedł. OnePlus 15R, bo tak nazywa się kolejny model, trafi do sprzedaży już 22 stycznia. Z tej okazji warto skorzystać z oferty przygotowanej przez Media Expert, dzięki której możesz zaoszczędzić 100 zł.

Promocja w Media Expert

Z okazji premiery smartfonu OnePlus 15R sklep Media Expert przygotował promocję. Zasada jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę promocyjną i zapisać się na powiadomienie o starcie sprzedaży telefonów. Dzięki temu otrzymacie kod rabatowy o wartości 100 zł na premierowe urządzenia. Co ważne, kody te będą wysyłane 22 stycznia do godziny 15:00, więc trzeba będzie chwilę na nie poczekać.

OnePlus 15R

Według deklaracji producenta, które znajdziemy na jego oficjalnej stronie internetowej, OnePlus 15R wyposażony jest w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 o taktowaniu do 3,8 GHz. Ten współpracuje z 12 GB pamięci RAM LPDDR5X , co zwiastuje dobrą wydajność i możliwość uruchomienia praktycznie każdej aplikacji oraz gry ze Sklepu Play. Te będzie, gdzie zainstalować, bo w zależności od wybranej wersji do wyboru jest 256 lub 512 GB pamięci.

Jeśli chodzi o ekran, to OnePlus 15R również nie ma czego się wstydzić. Producent zdecydował się na zastosowanie 6,83-calowego wyświetlacza o maksymalnej jasności 1800 nitów i odświeżaniu 165 Hz. Ma on rozdzielczość 2800× 1272 pikseli (450 ppi) i zabezpieczony jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i.

Zadowoleni powinni być też miłośnicy mobilnej fotografii. Telefon wyposażony jest w podwójny aparat główny – 50 Mpix (f/1,8 24 mm) oraz ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2,2). Z kolei przednia kamera oferuje 32 Mpix o jasności f/2.0. To zapowiedź nie tylko dobrych zdjęć, ale też świetnego wideo, które można nagrywać nawet w rozdzielczości 4K przy płynności na poziomie 120 klatek na sekundę.

Warto wspomnieć też o baterii. Ta ma pojemność 7400 mAh, co już na papierze wygląda bardzo obiecująco. Jeśli chodzi o ładowanie, to stan akumulatora można uzupełnić dzięki ładowaniu z mocą aż 80 W.

Przy tym wszystkim OnePlus 15R może się spodobać. Ma prosty, elegancki design z matową powierzchnią obudowy. Z pewnością nie jest to model, który w tym aspekcie wyróżnia się na tle konkurencji, ale dla wielu będzie to jego duża zaleta.