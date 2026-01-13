Flagowa moc bez flagowej ceny. Sprawdź ofertę przedpremierową w Media Expert
Wielkimi krokami zbliża się premiera smartfonu OnePlus 15R. Po bardzo udanym poprzedniku może to być jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli tego roku. Jeśli planujesz go kupić, to już teraz sprawdź ofertę przedpremierową sklepu Media Expert. Możesz zaoszczędzić.
OnePlus 13R okazał się dużym sukcesem. Telefon oferował niemal flagową jakość w dużo niższej cenie. Nic dziwnego, że wiele osób czekało na następcę. Ten czas w końcu nadszedł. OnePlus 15R, bo tak nazywa się kolejny model, trafi do sprzedaży już 22 stycznia. Z tej okazji warto skorzystać z oferty przygotowanej przez Media Expert, dzięki której możesz zaoszczędzić 100 zł.
Promocja w Media Expert
Z okazji premiery smartfonu OnePlus 15R sklep Media Expert przygotował promocję. Zasada jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę promocyjną i zapisać się na powiadomienie o starcie sprzedaży telefonów. Dzięki temu otrzymacie kod rabatowy o wartości 100 zł na premierowe urządzenia. Co ważne, kody te będą wysyłane 22 stycznia do godziny 15:00, więc trzeba będzie chwilę na nie poczekać.
OnePlus 15R
Według deklaracji producenta, które znajdziemy na jego oficjalnej stronie internetowej, OnePlus 15R wyposażony jest w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 o taktowaniu do 3,8 GHz. Ten współpracuje z 12 GB pamięci RAM LPDDR5X , co zwiastuje dobrą wydajność i możliwość uruchomienia praktycznie każdej aplikacji oraz gry ze Sklepu Play. Te będzie, gdzie zainstalować, bo w zależności od wybranej wersji do wyboru jest 256 lub 512 GB pamięci.
Jeśli chodzi o ekran, to OnePlus 15R również nie ma czego się wstydzić. Producent zdecydował się na zastosowanie 6,83-calowego wyświetlacza o maksymalnej jasności 1800 nitów i odświeżaniu 165 Hz. Ma on rozdzielczość 2800× 1272 pikseli (450 ppi) i zabezpieczony jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i.
Zadowoleni powinni być też miłośnicy mobilnej fotografii. Telefon wyposażony jest w podwójny aparat główny – 50 Mpix (f/1,8 24 mm) oraz ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2,2). Z kolei przednia kamera oferuje 32 Mpix o jasności f/2.0. To zapowiedź nie tylko dobrych zdjęć, ale też świetnego wideo, które można nagrywać nawet w rozdzielczości 4K przy płynności na poziomie 120 klatek na sekundę.
Warto wspomnieć też o baterii. Ta ma pojemność 7400 mAh, co już na papierze wygląda bardzo obiecująco. Jeśli chodzi o ładowanie, to stan akumulatora można uzupełnić dzięki ładowaniu z mocą aż 80 W.
Przy tym wszystkim OnePlus 15R może się spodobać. Ma prosty, elegancki design z matową powierzchnią obudowy. Z pewnością nie jest to model, który w tym aspekcie wyróżnia się na tle konkurencji, ale dla wielu będzie to jego duża zaleta.
Tekst sponsorowany na zlecenie Media Expert.