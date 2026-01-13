Rozmawiasz przez telefon i włączasz Revoluta? Spójrz na górę ekranu

Revolut chce utrudnić działanie oszustów, którzy udają, że dzwonią z banku i nagabują ofiarę, by otworzyła aplikację. Funkcja wykrywa, gdy klient w trakcie rozmowy telefonicznej otwiera aplikację Revolut i informuje, czy po drugiej stronie jest konsultant czy ktoś inny. Narzędzie działa także podczas korzystania z komunikatorów umożliwiających połączenia głosowe. Nowe rozwiązanie idzie o krok dalej niż podobne funkcje na rynku, pomagając klientom szybko zgłosić próbę wyłudzenia i zabezpieczyć posiadane środki.

Zobacz, co wyświetla się na banerze

Nowa funkcja wyświetla baner informacyjny na górze ekranu w momencie, gdy klient, prowadząc rozmowę telefoniczną, otwiera aplikację Revolut. System rozpoznaje czy klient rozmawia z przedstawicielem banku, czy z inną osobą i generuje odpowiedni komunikat. Jeśli rozmówcą jest Revolut, baner potwierdzi, że to prawdziwy przedstawiciel banku. Jeśli rozmówcą nie jest Revolut, klient otrzyma stosowne ostrzeżenie.

Po dotknięciu baneru klient zostanie przeniesiony do sekcji bezpieczeństwa, gdzie znajdzie wskazówki i w zależności od sytuacji, będzie mógł wykonać działania zabezpieczające.

System działa kontekstowo, w czasie rzeczywistym. Stanowi dodatkowy poziom ochrony przed oszustwami „na zaufaną osobę lub instytucję”, które realizowane są przy wykorzystaniu usług operatorów telekomunikacyjnych (w rozmowie telefonicznej) i socjotechnicznej presji na ofiarę.