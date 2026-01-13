Twój Samsung zmieni się nie do poznania. To prezent dla fanów Stranger Things

Hawkins i Druga Strona w Twojej kieszeni

Finałowy sezon "Stranger Things" bije kolejne rekordy popularności. Serial stał się globalnym fenomenem, który łączy pokolenia. Jeśli czujecie niedosyt po ostatnim odcinku, możecie teraz przenieść klimat Hawkins prosto na swój telefon.

Samsung udostępnił w Galaxy Store ekskluzywną kolekcję dodatków. Od 12 stycznia do 22 lutego 2026 roku możecie pobrać specjalny motyw oraz zestaw tapet. Wszystkie materiały są inspirowane piątym sezonem hitu Netflixa.

W paczce znajdziecie pięć unikalnych tapet. Przedstawiają one najważniejsze postacie oraz mroczne lokacje, w tym słynną Drugą Stronę. Stylistyka nawiązuje do unikalnego klimatu lat 80., za który fani pokochali ten tytuł.

Jak odebrać darmowe dodatki?

Zasady są bardzo proste. Wystarczy posiadać smartfon z serii Galaxy i korzystać z aplikacji Netflix. Po jej uruchomieniu lub pobraniu, dostęp do darmowych treści w Galaxy Store zostanie odblokowany. Nie zapłacicie za nie ani grosza. Warto się jednak spieszyć. Oferta jest ograniczona czasowo i zniknie pod koniec lutego.

To kolejna wspólna akcja obu gigantów. Wcześniej Samsung i Netflix współpracowali przy premierze filmu "KPop Demon Hunters" oraz poprzednich sezonów opowieści o Jedenastce.

Rekordy, które przechodzą do historii

Piąty sezon "Stranger Things" to absolutny hit. W ciągu pierwszych pięciu dni od premiery zgromadził niemal 60 milionów wyświetleń. To najlepszy wynik w historii anglojęzycznych seriali na platformie Netflix.