Sprzęt

AMD Gorgon Point trafią zaraz do sklepów. Premiera w tym miesiącu

Fani AMD nie będą musieli długo czekać na nowe laptopy i Mini PC. Partnerzy są już gotowi z pierwszymi urządzeniami, które zaraz pojawią się w sprzedaży.

Przemysław Banasiak (Yokai)
21:53
0
W zeszłym tygodniu na targach CES 2026 w Las Vegas AMD zaprezentowało swoje nowe procesory mobilne, czyli rodzinę Ryzen AI 400. Jest to odświeżenie ubiegłorocznej serii Strix Point, a my ponownie zobaczymy architektury Zen5 i RDNA 3.5 oraz litografie 4 nm od TSMC. Flagowy model zaoferuje 12 rdzeni i 24 wątki z taktowaniem do 5,2 GHz.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD wyprzedzi Intela o kilka dni

I chociaż Czerwoni podzielili się szczegółową specyfikacją wszystkich CPU, to w przypadku dostępności powiedziano tylko lakoniczne "premiera planowana jest jeszcze na ten kwartał". Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać, a ASUS podał w materiałach promocyjnych nawet kiedy wypuści pierwsze laptopy - nastąpi to już 22 stycznia.

Oficjalnie mowa o rynku Chińskim, ale reszta świata nie powinna długo czekać. Różnice względem AMD Ryzen AI 300 są minimalne i dotyczą taktowań - tym samym producenci mogą wykorzystać posiadane już projekty płyt głównych i układów chłodzenia.

Dla porównania maszyny z Intel Panther Lake wejdą do sprzedaży już 27 stycznia. Oferta Czerwonych powinna być tańsza i szerzej dostępna, ale to układy Niebieskich zapowiadają się na wydajniejsze i bardziej przełomowe. Potwierdzają to nie tylko nowsze architektury i autorska litografia klasy 1,8 nm, ale również pierwsze niezależne testy.

Image
telepolis
amd Asus procesor CPU AMD Gorgon Point AMD Ryzen AI 400
Zródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: ASUS, realVictor_M@x, oprac. własne