AMD Gorgon Point trafią zaraz do sklepów. Premiera w tym miesiącu

W zeszłym tygodniu na targach CES 2026 w Las Vegas AMD zaprezentowało swoje nowe procesory mobilne, czyli rodzinę Ryzen AI 400. Jest to odświeżenie ubiegłorocznej serii Strix Point, a my ponownie zobaczymy architektury Zen5 i RDNA 3.5 oraz litografie 4 nm od TSMC. Flagowy model zaoferuje 12 rdzeni i 24 wątki z taktowaniem do 5,2 GHz.

AMD wyprzedzi Intela o kilka dni

I chociaż Czerwoni podzielili się szczegółową specyfikacją wszystkich CPU, to w przypadku dostępności powiedziano tylko lakoniczne "premiera planowana jest jeszcze na ten kwartał". Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać, a ASUS podał w materiałach promocyjnych nawet kiedy wypuści pierwsze laptopy - nastąpi to już 22 stycznia.

Oficjalnie mowa o rynku Chińskim, ale reszta świata nie powinna długo czekać. Różnice względem AMD Ryzen AI 300 są minimalne i dotyczą taktowań - tym samym producenci mogą wykorzystać posiadane już projekty płyt głównych i układów chłodzenia.

Asus to launch a 豆 14 Air 2026 in China on January 22



🟢Ryzen AI 7 445 + 32G + 1T

🟢14-inch 2.8K 120Hz OLED

🟢990g pic.twitter.com/VcpvkZV1KE — 孤城Hardware (@realVictor_M) January 13, 2026