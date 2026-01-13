Noworoczne porządki i oszczędzanie kasy – wiemy, jak je połączyć

Nowy rok to dla wielu osób nowy początek, a jak nowy początek, to wypadałoby zacząć od porządnych porządków. Tymczasem o tyle dobrze się składa, że styczeń to także miesiąc wielkich wyprzedaży, kiedy świetne produkty można upolować w bardzo atrakcyjnych cenach. Właśnie tego typu akcję przygotowała firma MOVA.

W ramach noworocznej promocji producent przecenił praktycznie wszystkie odkurzacze i roboty sprzątające ze swojej oferty. Akcja potrwa do 31 stycznia 2026 i w tym czasie możecie się załapać na rabaty sięgające nawet 45 procent oryginalnej ceny wybranych produktów. Brzmi kusząco, prawda? A patrzcie, jak ładnie się to spina z tematem noworocznych porządków.

Promocją objęto ponad 40 różnych produktów, więc nie będziemy tu wszystkich wymieniać. Jest natomiast kilka okazji, na które szczególnie warto rzucić okiem.

MOVA E20

Prosty, niedrogi i skuteczny. Jeśli szukacie najtańszego sensownego robota sprzątającego, to MOVA E20 jest mocnym kandydatem – szczególnie w swojej promocyjnej cenie.

Mamy tu do czynienia z odkurzaczem automatycznym bez nonsensów. Siła ssania rzędu 5 000 Pa wystarczy, by posprzątać kurz z paneli, a nawigacja z wykorzystaniem technologii LiDAR gwarantuje, że robot będzie sprawnie poruszał się po mieszkaniu, a nie tylko odbijał od ściany do ściany. Jest tu nawet funkcja mycia na mokro, choć w swoim najbardziej podstawowym wydaniu z wykorzystaniem płaskiego mopa. Raczej nie traktowałbym jej jako główny argument za wyborem tego konkretnego modelu, ale jest to całkiem fajny bonus.

Najważniejsze różnice w porównaniu z droższymi modelami w ofercie producenta to brak rozbudowanej stacji dokującej oraz – oczywiście – cena. Ta ostatnia to mocny argument za wyborem MOVY E20. Serio będziecie mieć problem, żeby znaleźć lepszy sprzęt za podobne pieniądze, zwłaszcza w aktualnej promocji. Brak stacji też może być zaletą, szczególnie kiedy każdy metr kwadratowy mieszkania jest na wagę złota.

MOVA P50 Ultra

Jeśli chcecie sprzętu bez fajerwerków, ale za to z kompletem najbardziej przydatnych funkcji, MOVA P50 Ultra to fenomenalna propozycja. Mamy tu do czynienia ze sprzętem ze średniego segmentu, który nie dość, że odkurzy i wymopuje podłogi, to jeszcze praktycznie nic nie trzeba przy nim robić.

Na pokładzie znajdziemy naprawdę sporo fajnych rozwiązań, w tym wysuwane szczotki czy kamerkę, wykorzystywaną do nawigacji i rozpoznawania zabrudzeń. Przede wszystkim jednak znajdziemy tu system mycia na mokro, który faktycznie działa. MOVA P50 Ultra posiada dwa obrotowe pady mopujące, które skutecznie usuwają zabrudzenia, a nie tylko lekko zwilżają podłogę. Różnica w komforcie w porównaniu z tańszymi modelami jest kolosalna.

No a druga rzecz to stacja dokująca, dzięki której obsługa odkurzacza jest ograniczona do absolutnego minimum. Nie tylko ładuje robota, ale jeszcze odbiera kurz, myje podkładki mopujące i potrafi używać do tego wody w temperaturze 75 °C.

MOVA Z50 Ultra

Sprzęt na wypasie, cena dla ludzi – tak najprościej można opisać model MOVA Z50 Ultra. To jeden z bardziej innowacyjnych modeli z oferty producenta, jednocześnie przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników.

To, co wyróżnia MOVA Z50 Ultra na tle innych robotów – nie tylko tych z oferty producenta – to zupełnie nowy system mycia na mokro nazwany HydroSync. Zamiast obrotowych podkładek lub płaskiego mopa, urządzenie posiada taśmę, która jest na bieżąco przepłukiwana gorącą wodą o temperaturze 75 °C. Dzięki temu odkurzacz ma lepiej usuwać trudne zabrudzenia i nie roznosić brudu tak jak potencjalnie mogą to robić inne sprzęty tego typu.

No a oprócz tego to po prostu kolejny porządny robot sprzątający ze skutecznym systemem nawigacji, wysoką siłą ssania i stacją dokującą, która wykonuje za nas większość roboty. Sprzęt zdecydowanie wart rozważenia – szczególnie w obecnej cenie.

MOVA S2 Detect

Obok robotów przecenione zostały także odkurzacze pionowe. Tutaj jedną z ciekawszych propozycji jest MOVA S2 Detect, czyli niedrogi model, który robi, co ma robić i sprawdzi się w większości mieszkań.

To stosunkowo prosty model z silnikiem bezszczotkowym o mocy 460 W. Przekłada się to na ssanie rzędu 25 000 Pa, co powinno wystarczyć w większości scenariuszy. Mimo swojej pozornej prostoty, MOVA S2 Detect ma jednak w zanadrzu kilka fajnych sztuczek. Przykładowo, łamana rura ułatwia przechowywanie urządzenia oraz pomaga dostać się w trudnodostępne zakamarki. Z kolei podświetlana szczotka pomaga w wypatrzeniu wszystkich drobnych okruchów i włosów, które normalnie lubią umknąć naszej uwadze. Ot, praktyczne dodatki bez zbędnych bajerów.

MOVA K20 Pro

MOVA K20 Pro to natomiast model nieco bardziej zaawansowany, dzięki któremu nie tylko odkurzymy podłogi, ale także umyjemy na mokro. Co więcej, zrobimy to w tym samym czasie.

Mamy tu do czynienia z odkurzaczem typu wet & dry, który wyróżnia się kilkoma fajnymi atutami. Po pierwsze, jak na tego typu konstrukcję jest stosunkowo lekki (4 kg). Świetnie dojeżdża do krawędzi, bo na odległość raptem 6 mm, a do tego może się pochwalić prostą i intuicyjną obsługą. Sporą zaletą jest funkcja samooczyszczania wodą o temperaturze 60 °C, dzięki czemu po sprzątaniu mamy jedną rzecz na głowie mniej.

Świetne okazje na nowy rok

Jeśli przymierzacie się do noworocznych porządków albo po prostu lubicie polowanie na okazje, to aktualnej promocji firmy MOVA nie można przegapić. Atrakcyjnych ofert czeka na Was cała masa, a obok tych, które już wymieniliśmy, warto rzucić okiem chociażby na następujące produkty:

Wszystkie okazje czekają na Was w oficjalnym sklepie producenta oraz w wybranych sklepach z elektroniką. Warto się spieszyć – czas na zakupy macie do 31 stycznia 2026.