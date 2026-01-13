Bank Pekao sypie pieniędzmi. Daje 300 zł za proste czynności

Aby wziąć udział w promocji i otrzymać nagrody należy spełnić odpowiednie warunki, które są uzależnione od wieku dziecka w dniu otwarcia Konta Przekorzystnego. Bank Pekao przekonuje, że jego nowa zimowa promocja jest doskonałą okazją, aby w czasie wolnym od szkoły, obok aktywności na świeżym powietrzu, najmłodsi rozpoczęli edukację finansową w praktyczny i bezpieczny sposób. Dodatkowe środki mogą przydać się na zimowe wyjazdy, sporty, atrakcje czy pierwsze samodzielne zakupy.

300 zł dla młodych klientów 13-17 lat

Nastolatki w wieku 13-17 lat mogą otrzymać łącznie nawet 300 zł. Pierwsze 150 zł przysługuje za otwarcie konta z kartą Mastercard Debit FX i aplikacją PeoPay oraz zapisanie dziecka do promocji do 31 marca 2026 r. Jest jeszcze jeden warunek – trzeba zgromadzić na Koncie Przekorzystnym dziecka kwotę w wysokości co najmniej 200 zł (do 30 kwietnia 2026 r.).

Kolejne 100 zł nastolatek otrzyma za wykonanie co najmniej pięciu płatności kartą Mastercard Debit FX, a także zalogowanie się do aplikacji PeoPay. Trzeba też wykonać pięć płatności Portfelem cyfrowym lub BLIKiem do 30 kwietnia, za co na konto wpada dodatkowe 50 zł.

250 zł czeka na dzieci 6-12 lat

Dzieci w wieku 6-12 lat mogą zdobyć nagrodę do 250 zł. Pierwsza część nagrody 150 zł przysługuje za otwarcie Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, rachunek oszczędnościowy Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS i aplikacja PeoPay KIDS) i zapisanie dziecka do promocji tego samego dnia tj. do 31 marca 2026 r. oraz zapewnienie na Koncie Przekorzystnym dziecka kwoty w wysokości co najmniej 200 zł do 30 kwietnia 2026 r.

Kolejne 100 zł dziecko otrzyma za wykonanie co najmniej pięciu płatności kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIKiem oraz zalogowanie się do aplikacji PeoPay KIDS.

Maluchy zgarną 150 zł

Najmłodsze dzieci, w wieku 0-5 lat, mogą otrzymać 150 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego i zapisanie do promocji do 31 marca 2026 r. oraz zapewnienie na koncie kwoty w wysokości co najmniej 200 zł, w terminie do 30 kwietnia 2026 r.