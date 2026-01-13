Nowy król czasu pracy? Xiaomi 17 Max nadchodzi z potężnym ogniwem

Z Chin napływają kolejne przecieki dotyczące piątego modelu z serii Xiaomi 17. Pogłoski o takim telefonie krążą już od jakiegoś czasu, ale teraz leaker Digital Chat Station podał jego prawdopodobną nazwę – ma to być Xiaomi 17 Max – oraz najważniejsze informacje o specyfikacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Xiaomi 17 Max z maksymalną baterią

Jeśli doniesienia się potwierdzą, Xiaomi 17 Max zadebiutuje ze sporym akumulatorem o pojemności aż 8000 mAh. Jednocześnie producent ma zapewnić wsparcie dla ładowania przewodowego z mocą 100 W oraz bezprzewodowego z mocą 50 W. Dla porównania największy akumulator wśród siedemnastek – 7500 mAh – ma Xiaomi 17 Pro Max. Zapowiadana nowość jeszcze bardziej podwyższa poprzeczkę.

Pod względem konstrukcyjnym Xiaomi 17 Max zapowiada się na interesującą hybrydę rozwiązań znanych z podstawowego modelu oraz wariantów Pro. Front urządzenia ma wypełniać potężny, płaski ekran OLED o przekątnej 6,8 lub nawet 6,9 cala, otoczony ultra cienkimi ramkami. W przeciwieństwie do modeli 17 Pro i 17 Pro Max, wersja Max najprawdopodobniej nie otrzyma dodatkowego, pomocniczego wyświetlacza na pleckach. Tył urządzenia ma nawiązywać stylistyką do podstawowego Xiaomi 17. Prototypy inżynieryjne widziane były w wersji białej, choć oferta kolorystyczna z pewnością będzie większa.

Mimo że nazwa sugeruje skupienie się głównie na baterii, Xiaomi 17 Max nie pójdzie na kompromisy w kwestii wydajności. Sercem smartfonu ma być ten sam topowy układ, co w całej serii, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Również sekcja fotograficzna zapowiada się obiecująco. Choć główny moduł aparatu ma bazować na sensorze OmniVision Light Fusion 950 – tym samym, który znajdziemy w podstawowym Xiaomi 17 – to wersja Max zostanie wzbogacona o teleobiektyw peryskopowy. Dzięki temu możliwości zoomu i ogólna jakość zdjęć mają przewyższać to, co oferuje podstawowy wariant (bez peryskopu), choć oczywiście do poziomu modelu 17 Ultra nieco zabraknie.