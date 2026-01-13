Nowy król czasu pracy? Xiaomi 17 Max nadchodzi z potężnym ogniwem
Rodzina flagowych smartfonów Xiaomi 17 wkrótce może powiększyć się o piątego członka, który połączy flagową specyfikację z rekordową w tej serii baterią.
Z Chin napływają kolejne przecieki dotyczące piątego modelu z serii Xiaomi 17. Pogłoski o takim telefonie krążą już od jakiegoś czasu, ale teraz leaker Digital Chat Station podał jego prawdopodobną nazwę – ma to być Xiaomi 17 Max – oraz najważniejsze informacje o specyfikacji.
Xiaomi 17 Max z maksymalną baterią
Jeśli doniesienia się potwierdzą, Xiaomi 17 Max zadebiutuje ze sporym akumulatorem o pojemności aż 8000 mAh. Jednocześnie producent ma zapewnić wsparcie dla ładowania przewodowego z mocą 100 W oraz bezprzewodowego z mocą 50 W. Dla porównania największy akumulator wśród siedemnastek – 7500 mAh – ma Xiaomi 17 Pro Max. Zapowiadana nowość jeszcze bardziej podwyższa poprzeczkę.
Pod względem konstrukcyjnym Xiaomi 17 Max zapowiada się na interesującą hybrydę rozwiązań znanych z podstawowego modelu oraz wariantów Pro. Front urządzenia ma wypełniać potężny, płaski ekran OLED o przekątnej 6,8 lub nawet 6,9 cala, otoczony ultra cienkimi ramkami. W przeciwieństwie do modeli 17 Pro i 17 Pro Max, wersja Max najprawdopodobniej nie otrzyma dodatkowego, pomocniczego wyświetlacza na pleckach. Tył urządzenia ma nawiązywać stylistyką do podstawowego Xiaomi 17. Prototypy inżynieryjne widziane były w wersji białej, choć oferta kolorystyczna z pewnością będzie większa.
Mimo że nazwa sugeruje skupienie się głównie na baterii, Xiaomi 17 Max nie pójdzie na kompromisy w kwestii wydajności. Sercem smartfonu ma być ten sam topowy układ, co w całej serii, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Również sekcja fotograficzna zapowiada się obiecująco. Choć główny moduł aparatu ma bazować na sensorze OmniVision Light Fusion 950 – tym samym, który znajdziemy w podstawowym Xiaomi 17 – to wersja Max zostanie wzbogacona o teleobiektyw peryskopowy. Dzięki temu możliwości zoomu i ogólna jakość zdjęć mają przewyższać to, co oferuje podstawowy wariant (bez peryskopu), choć oczywiście do poziomu modelu 17 Ultra nieco zabraknie.
Premiera Xiaomi 17 Max przewidywana jest na kwiecień, jednak entuzjazm europejskich fanów marki może zostać szybko ostudzony. Obecne informacje sugerują, że Xiaomi 17 Max jest projektowany z myślą o rodzimym, chińskim rynku i nie ma pewności, czy producent zdecyduje się na globalną dystrybucję. Pozostaje mieć nadzieję, że rosnące zapotrzebowanie na smartfony z potężnymi bateriami skłoni firmę do zmiany tej strategii.