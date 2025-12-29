Seria Xiaomi 17 ma doczekać się kolejnego członka ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5

Obecnie w rodzinie Xiaomi 17 znajdziemy następujące modele: rzecz jasna samego Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max, oraz Xiaomi 17 Ultra. Jak jednak donosi Digital Chat Station, jeszcze na początku 2026 roku dostaniemy kolejnego członka tej rodziny, co może wydawać się nieco dziwne.

Piąty przedstawiciel Xiaomi 17

Xiaomi 17 to seria kojarzona raczej z 2025 rokiem, a nie 2026. Jednak z drugiej strony wypuszczenie wyższego modelu byłoby strzałem w głowę serii 17. Pytaniem nie jest więc to, jak nazwać to urządzenie, ale raczej to, po co w ogóle Xiaomi zamierza je wypuścić?

To, co o nim wiadomo z przecieków, również jest zastanawiające. Ma on otrzymać 6,8 lub 6,9-calowy ekran, Snapdragona 8 Elite Gen 5, oraz peryskopowy teleobiektyw. Opis ten pasuje idealne do modelu 17 Pro Max oraz 17 Ultra. Jak więc sens ma trzeci smartfon tego typu?

No cóż, możemy jedynie domniemywać. Mam jednak dwie teorie oparte jedynie na moich przypuszczeniach. Nie traktujcie ich więc szczególnie poważnie.

Czym będzie kolejny Xiaomi 17? Moje teorie

Pierwsza zakłada model nieco tańszy, z mniejszą ilością RAM, która będzie odpowiedzią na obecny kryzys na rynku pamięci operacyjnych. Ceny smartfonów od przyszłego roku mogą wystrzelić w górę, a w ten sposób Xiaomi mogłoby się zabezpieczyć przed tym, oferując flagowca, który pod tym jednym względem flagowy nie jest.

Kolejny pomysł opiera się na tym, że Xiaomi 17 to ewidentna inspiracja rodziną iPhone 17. Możliwe więc, że Xiaomi planuje stworzenie odpowiednika iPhone Air, czyli nazwijmy to roboczo Xiaomi 17 Air. Mowa więc o bardzo cienkim smartfonie z mocno wystającą wysepką aparatów. Oczywiście to brzmi absurdalnie, jednak nie nieprawdopodobnie. Problemem w przypadku takiej konstrukcji jest jednak sprzedażowa porażka cienkich smartfonów.