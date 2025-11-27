Nauka

Jest coś znacznie gorszego niż ocieplenie klimatu. Naukowcy ostrzegają

Naukowcy ostrzegają, że ocieplenie klimatu nasila zanieczyszczenie plastikiem. Należy temu położyć kres i to jak najszybciej.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:30
0
Zmiany klimatyczne sprawiają, że tworzywa sztuczne stają się bardziej mobilne, trwałe, a co za tym idzie - niebezpieczne. A co najgorsze - przyspieszają one rozpad plastiku na mikroplastik - czyli mikroskopijne fragmenty plastiku, które rozprzestrzeniają się na znaczne odległości i można powiedzieć, że są obecne dosłownie wszędzie.

Tworzywa sztuczne produkowane na naszą zgubę

Naukowcy ostrzegają, że taka sytuacja będzie się tylko pogarszać. Wszystko to za sprawą rosnącej produkcji tworzyw sztucznych i jednoczesnym wpływem zmian klimatycznych. Już na ten moment dane są przerażające - globalna roczna produkcja tworzyw sztucznych wzrosła 200-krotnie między 1950 a 2023 rokiem. 

Nowy artykuł w tym temacie, opublikowany w czasopiśmie "Frontiers in Science" wzywa do podjęcia pilnych działań, które pomogłyby uniknąć nieodwracalnych szkód ekologicznych. Badacze z Imperial College London apelują o wyeliminowanie zbędnych jednorazowych tworzyw sztucznych z obiegu i opracowanie międzynarodowych standardów recyklingu plastiku. 

Przyszłość nie będzie wolna od plastiku, ale możemy starać się ograniczyć dalsze zanieczyszczenia mikroplastikiem. Musimy działać już teraz, ponieważ wyrzucany dziś plastik zagraża przyszłym globalnym zakłóceniom ekosystemów.

tłumaczy Stephanie Wright z Imperial College. 

Musimy odejść od obecnego liniowego modelu: "weź - wyprodukuj - wyrzuć". 

radzi współautorka badania, dr Julia Fussell. 

Pomyślmy zatem o tej palącej kwestii za każdym razem, kiedy sięgamy po jednorazowe kubki lub sztućce. 

telepolis
Zródła zdjęć: ROMAN DZIUBALO / Shutterstock
Źródła tekstu: phys.org