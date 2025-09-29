Mikroplastik jest nie tylko gorącym tematem, ale może osłabiać kości

Znów ten mikroplastik

Naukowcy dokonali podsumowania badań w tym temacie i postanowili przyjrzeć się nieco bliżej na temat aktualnej wiedzywpływu mikroplastiku na kości i szpik kostny oraz zbadanie potencjalnych powiązań z chorobami kości u ludzi, takimi jak osteoporoza.

Mikroplastik dostaje się do naszych kości?

Pomysł narodził się z faktu, że mikroplastik niedawno wykryto w ludzkiej tkance kostnej. I to wydaje się być naprawdę niepokojące.

W ostatnich badaniach, badania in vitro wykryły, że mikroplastik wpływa na żywotność komórek - indukuje ich starzenie oraz zmienia różnicowanie komórek adipogennych, modyfikuje ekspresję genów oraz zwiększa produkcję reaktywnych form tlenu. Co to oznacza w praktyce? No niestety nic dobrego. Na skutek tego działania wywołane zostają stany zapalne i osteoklastogeneza. Mikroplastik jest także często powiązywany z upośledzeniem komórek znajdujących się w szpiku kostnym.

Badania eksperymentalne na zwierzętach wykazały, że spożywanie mikroplastiku (tego, który przedostaje się do żywności) nie tylko zaburza mikrobiotę mikrojelitową, ale też zmniejsza liczbę białych krwinek. Badanie to już wyraźnie sugeruje upośledzenie funkcji szpiku kostnego. Mikroplastik wykryto w tkance kostnej po podaniu dożołądkowym i wykazano, że wpływa on na różne komórki krwi.