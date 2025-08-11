Mikroplastik przedstaje się do mózgu i szkodzi? "Nie ma na to dowodów"

Jak donosi sciencealert.com, narazie nie ma jednak wystarczających dowodów na to, aby stwierdzić, czy wspomniane gromadzenie się mikroplastiku wyrządza nam jakąś szkodę. Naukowcy zatem mają w dalszym ciągu nie lada pole do popisu, jeśli chodzi o badania.

Mikroplastik - jak to w końcu z nim jest?

Najnowsze badanie dotyczące tego tematu, zostało opublikowane na łamach "Nature Medicine", na początku tego roku i wywołało ogromną burzę. Naukowcy przebadali wówczas tkankę mózgową 28 osób, które zmarły w 2016 roku, oraz 24 osób, zmarłych w roku ubiegłym. Odkryli, że ilość mikroplastiku w próbkach wzrastała z czasem. Badanie szybko trafiło na pierwsze strony gazet na całym świecie, kiedy kierujący badaniem toksykolog Matthew Campen powiedział mediom, że w mózgach wykryto ilość mikroplastiku równą zawartości plastikowej łyżki.

Jednak teraz, inni badacze zalecają ostrożność w przypadku tego badania.

Choć jest to interesujące odkrycie, należy je interpretować ostrożnie, w oczekiwaniu na niezależną weryfikację. Obecnie spekulacje na temat potencjalnego wpływu cząsteczek plastiku na zdrowie wykraczają daleko poza dowody. - powiedział toksykolog Theodore Henry ze szkockiego uniwersytetu Heriot-Watt.

Inni profesorowie też są zdania, że nie ma wystarczającej ilości danych, aby móc wyciągnąć jednoznaczne wnioski, na to, że to obecność mikroplastiku miała szkodliwy wpływ, oraz jakikolwiek związek z wcześniejszą śmiercią analizowanych przypadków.

Jeśli (a moim zdaniem to duże "jeśli") w naszych mózgach znajduje się mikroplastik, to na razie nie ma dowodów na ich szkodliwość. - twierdzi Olivier Jones, profesor chemii na australijskim uniwersytecie RMIT.

Te niewidoczne kawałki plastiku obecnie naukowcy znajdują wszędzie - od szczytów gór po dna oceanów, w powietrzu, którym oddychamy, a także w jedzeniu. Odkryto je nie tylko w naszych mózgach, ale także w całym ciele - w płucach, sercu, łożysku.