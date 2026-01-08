Aplikacje

Aplikacja do SMS-ów pod ręką. Szykuje się kluczowa zmiana

Wiadomości Google, czyli domyślna aplikacja do SMS-ów na Androidzie, doczekała się ważnej zmiany. Obsługa będzie znacznie łatwiejsza.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:05
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Aplikacja do SMS-ów pod ręką. Szykuje się kluczowa zmiana

Telefony są dzisiaj znacznie większe niż jeszcze kilka czy nawet kilkanaście lat temu. Przez to obsługa jedną ręką jest znacznie utrudniona. Na szczęście twórcy systemów i aplikacji o tym wiedzą o starają się jak najbardziej ułatwić korzystanie z ich rozwiązań. Zmian w tym kontekście doczekała się właśnie aplikacja Wiadomości Google, której większość z nas używa do SMS-ów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wiadomości Google z nowym menu

Aktualnie Wiadomości Google korzystają z tzw. hamburger menu, czyli charakterystycznej ikony trzech kropek. Znajduje się ono w prawym górnym rogu, więc dostęp jest nieco utrudniony przy korzystaniu z telefonu jedną ręką. W nowej wersji się to zmieni. Google wprowadza do aplikacji menu kontekstowe.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S921
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 5G 8/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S921
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
-850.99 zł
5649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799 zł
Smartfon REALME GT 8 Pro 5G 12/256GB 6.79" 144Hz Niebieski
Smartfon REALME GT 8 Pro 5G 12/256GB 6.79" 144Hz Niebieski
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Advertisement

Na razie menu kontekstowe pojawiło się w wersji beta aplikacji, ale to sygnał, że niedługo trafi również do stabilnego wydania, a tym samym wszystkich użytkowników. Menu kontekstowe uruchamiane będzie poprzez dłuższe przytrzymanie palca na danej wiadomości, więc zazwyczaj w dolnej części ekranu, która jest łatwiej dostępna. W takim wypadku pojawi nam się lista opcji do wybrania, w tym:

  • Odpowiedz
  • Prześlij dalej
  • Kopiuj
  • Oznacz gwiazdką
  • Usuń
  • Wybierz więcej (np. jeśli chcemy usunąć kilka wiadomości jednocześnie)
  • Informacje
Aplikacja do SMS-ów pod ręką. Szykuje się kluczowa zmiana

Do tej pory wszystkie te możliwości były dostępne, ale właśnie w hamburger menu, czyli w górnej części ekranu. Teraz dostęp do nich będzie znacznie ułatwiony, szczególnie przy korzystaniu z telefonu za pomocą jednej ręki.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowość trafi do wszystkich użytkowników aplikacji Wiadomości Google. To prawdopodobnie kwestia kilku tygodni, więc warto uzbroić się w cierpliwość.

Image
telepolis
Android Google Wiadomości Google google wiadomości Wiadomości Google zmiany Wiadomości Google nowość
Zródła zdjęć: PhoneArena, Vladimka production / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena