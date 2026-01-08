Aplikacja do SMS-ów pod ręką. Szykuje się kluczowa zmiana

Telefony są dzisiaj znacznie większe niż jeszcze kilka czy nawet kilkanaście lat temu. Przez to obsługa jedną ręką jest znacznie utrudniona. Na szczęście twórcy systemów i aplikacji o tym wiedzą o starają się jak najbardziej ułatwić korzystanie z ich rozwiązań. Zmian w tym kontekście doczekała się właśnie aplikacja Wiadomości Google, której większość z nas używa do SMS-ów.

Wiadomości Google z nowym menu

Aktualnie Wiadomości Google korzystają z tzw. hamburger menu, czyli charakterystycznej ikony trzech kropek. Znajduje się ono w prawym górnym rogu, więc dostęp jest nieco utrudniony przy korzystaniu z telefonu jedną ręką. W nowej wersji się to zmieni. Google wprowadza do aplikacji menu kontekstowe.

Na razie menu kontekstowe pojawiło się w wersji beta aplikacji, ale to sygnał, że niedługo trafi również do stabilnego wydania, a tym samym wszystkich użytkowników. Menu kontekstowe uruchamiane będzie poprzez dłuższe przytrzymanie palca na danej wiadomości, więc zazwyczaj w dolnej części ekranu, która jest łatwiej dostępna. W takim wypadku pojawi nam się lista opcji do wybrania, w tym:

Odpowiedz

Prześlij dalej

Kopiuj

Oznacz gwiazdką

Usuń

Wybierz więcej (np. jeśli chcemy usunąć kilka wiadomości jednocześnie)

Informacje

Do tej pory wszystkie te możliwości były dostępne, ale właśnie w hamburger menu, czyli w górnej części ekranu. Teraz dostęp do nich będzie znacznie ułatwiony, szczególnie przy korzystaniu z telefonu za pomocą jednej ręki.