YouTube Premium Lite stał się właśnie znacznie lepszy. Teraz warto

Google wprowadza zmiany w abonamencie YouTube Premium Lite, czyli najtańszej wersji. Na szczęście są to zmiany na dobre.

W zeszłym roku YouTube wprowadził w Polsce tańszy abonament Premium Lite. Kosztuje on znacznie mniej od standardowego planu, ale jednocześnie nie przynosił zbyt wiele korzyści. To się właśnie zmienia. YouTube Premium Lite stał się znacznie lepszy.

Zmiany w YouTube Premium Lite

YouTube poinformował o wprowadzeniu zmian w najtańszym pakiecie YouTube Premium Lite. W końcu pozwoli on na telefonach i tabletach na odtwarzanie filmów w tle.

Dodatkowo możliwe będzie pobieranie materiałów do pamięci urządzenia, aby obejrzeć je np. w trakcie podróży samolotem, chociaż pod pewnymi wyjątkami. Funkcja nie obejmuje Shortów oraz materiałów muzycznych, w tym np. oficjalnych teledysków.

Jednak na tym zmiany się nie kończą. Przede wszystkim użytkownicy YouTube Premium Lite mają oglądać teraz znacznie mniej reklam. Nie zostają one wyeliminowane całkowicie, a jedynie ograniczone, ale lepsze to niż nic.

Dzięki Premium Lite nie będziesz oglądać reklam w filmach dotyczących m.in. gier, mody, urody czy wiadomości. Reklamy mogą się jednak nadal wyświetlać w treściach muzycznych i filmach Short oraz podczas wyszukiwania lub przeglądania.

informuje YouTube.

Warto też pamiętać, że YouTube Premium Lite nie obejmuje dostępu do YouTube Music Premium. Pod tym względem nic się nie zmieniło.

Ceny YouTube Premium w Polsce to:

  • YouTube Premium Lite - 17,99 zł miesięcznie
  • YouTube Premium - 29,99 zł miesięcznie
  • YouTube Premium Family (do 5 osób mieszkających pod tym samym adresem) - 59,99 zł miesięcznie
  • YouTube Premium (plan studencki) - 18,99 zł (wymagana weryfikacja)
