Kosmos

NASA ujawnia, dlaczego wyczekiwany spacer kosmiczny został odwołany

NASA ostatnie kilka tygodni spędziła na przygotowaniach do dwóch spacerów kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Miały to być pierwsze spacery od ośmiu miesięcy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NASA ujawnia, dlaczego wyczekiwany spacer kosmiczny został odwołany

Kosmiczny spacer odwołany w ostatniej chwili

Niestety, zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem pierwszego z dwóch spacerów kosmicznych, NASA ogłosiła, że całe to wydarzenie musi zostać przełożone. Spaceru mieli dokonać astronauci: Mike Fincke i Zena Cardman. Jako powód takiej, a nie innej decyzji, NASA podała "problemy zdrowotne członka załogi, do których doszło we środę po południu na pokładzie kompleksu orbitalnego". 

Dalsza część tekstu pod wideo

Amerykańska stacja kosmiczna póki co, odmówiła udzielenia jakichkolwiek informacji na temat całej misji, nie podała także, którego z astronautów dotyczy infekcja. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Luneta K&F CONCEPT KF33.033 60
Luneta K&F CONCEPT KF33.033 60
0 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299.99 zł
Luneta VORTEX Viper HD 20-60x85 Skośna
Luneta VORTEX Viper HD 20-60x85 Skośna
0 zł
4924.49 zł - najniższa cena
Kup teraz 4924.49 zł
Luneta DORR Kauz Zoom 12-36X60 + Statyw
Luneta DORR Kauz Zoom 12-36X60 + Statyw
0 zł
649.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 649.99 zł
Advertisement

Z uwagi na tajemnicę lekarską NASA nie powinna ujawniać więcej szczegółów na temat członka załogi.

można przeczytać w oświadczeniu NASA. 

Uspokoiła jednak, że sytuacja chorego jest stabilna i wkrótce zostaną podane nowe dodatkowe szczegóły odnośnie zbliżającego się spaceru kosmicznego. Nie został on bowiem odwołany, ale jedynie przełożony. 

Co to miał być za spacer?

Astronauci Fincke i Cardman byli w gotowości, aby rozpocząć spacer kosmiczny o godzinie 8:00 czasu wschodniego w czwartek. Kiedy w końcu do niego dojdzie, będzie to dziesiąty spacer Fincke w jego długiej karierze i pierwszy dla Cardman, która dotarła na orbitę w sierpniu 2025 roku. 

Głównym zadaniem pary astronautów podczas spaceru będzie zainstalowanie zestawu modyfikacyjnego i ułożenie kabli do przyszłego, rozwijanego systemu paneli słonecznych. Innym zadaniem będzie także zrobienie zdjęć sprzętu oraz pobranie próbek od mikroorganizmów. 

Image
telepolis
NASA astronauta badania kosmosu eksploracja kosmosu spacerowanie
Zródła zdjęć: Vadim Sadovski / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com