Nauka

Naukowcy opracowali materiał, który zwalcza raka kości i regeneruje

Naukowcy opracowali magnetyczny nanomateriał, który może skutecznie zniszczyć komórki raka kości i jednocześnie wspomagać regenerację. Przełom może prowadzić do inteligentniejszych i mniej inwazyjnych metod leczenia guzów kości.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:38
0
Nanokompozyt lekiem na raka kości

Materiał, który opracowali naukowcy z Brazylii i Portugalii, nagrzewa się pod wpływem pola magnetycznego, niszcząc guzy. Jego bioaktywna powłoka pomaga mu wiązać się z kością i stymulować gojenie.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Magnetic Medicine" i opisują strukturę rdzenia-powłoki wykonaną z nanocząsteczek tlenku żelaza, pokrytych warstwą bioaktywnego szkła. Taka konstrukcja umożliwia materiałowi generować ciepło pod wpływem pola magnetycznego, jednocześnie pozostając trwale związaną z tkanką kostną. 

To może być prawdziwy przełom

To nowe podejście łączy w sobie właściwości nagrzewania magnetycznego z właściwościami sprzyjającymi regeneracji kości. 

Magnetyczne bioaktywne nanokompozyty są bardzo obiecujące w terapii raka kości. Mogą one jednocześnie ablować guzy poprzez hipertermię magnetyczną i wspomagać wzrost nowej tkanki kostnej. Odkryliśmy, że możliwe jest osiągnięcie zarówno wysokiej magnetyzacji nanokompozytu, jak i wysokiej bioaktywności w tym samym materiale, co od dawna stanowi wyzwanie w tej dziedzinie. 

tłumaczy dr Angela Andrade, główna autorka badania.

Badania te, stanowią postęp w rozwoju inteligentnych nanomateriałów dla onkologii i medycyny regeneracyjnej. Wskazują na przyszłość terapii, które mogłyby leczyć guzy kości i regenerować uszkodzoną tkankę a pomocą jednego mało inwazyjnego zabiegu. 

