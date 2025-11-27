Słuchawki Apple na 269 zł. Prawdziwe promocje jednak istnieją
Sprawdziłem dokładnie ceny w innych sklepach. Tam również są one na przecenie, jednak nie aż tak dużej.
Czy słuchawki BEATS są zdecydowanie zbyt drogie, jak na to, co oferują? No cóż, prawda jest taka, że firma wybiła się na oferowaniu dyskusyjnej jakości w gigantyczne cenie połączonej ze świetnym marketingiem. Jednak po przejęciu jej przez Apple z dawnego BEATS została tylko nazwa, a producent iPhone zadbał o to, aby nie przynosiły mu one wstydu. Tym samym BEATS Solo 4 za 269 zł to naprawdę jest świetna okazja. Nie tylko z punktu widzenia marki, ale i jakości.
BEATS Solo 4
Słuchawki te oferuje 40 mm przetworniki oraz są wyposażone w technologię śledzenia ruchu głowy, która przekłada się na dźwięk przestrzenny wysokiej klasy i głębi. Dodatkowo oferują one zarówno łączność Bluetooth, jak i po złączu jack 3.5 mm. A to wszystko przy baterii na 50 godzin pracy.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.