Słuchawki Apple na 269 zł. Prawdziwe promocje jednak istnieją

Sprawdziłem dokładnie ceny w innych sklepach. Tam również są one na przecenie, jednak nie aż tak dużej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:16
Czy słuchawki BEATS są zdecydowanie zbyt drogie, jak na to, co oferują? No cóż, prawda jest taka, że firma wybiła się na oferowaniu dyskusyjnej jakości w gigantyczne cenie połączonej ze świetnym marketingiem. Jednak po przejęciu jej przez Apple z dawnego BEATS została tylko nazwa, a producent iPhone zadbał o to, aby nie przynosiły mu one wstydu. Tym samym BEATS Solo 4 za 269 zł to naprawdę jest świetna okazja. Nie tylko z punktu widzenia marki, ale i jakości.

BEATS Solo 4 Tylko 269 zł

BEATS Solo 4

Słuchawki te oferuje 40 mm przetworniki oraz są wyposażone w technologię śledzenia ruchu głowy, która przekłada się na dźwięk przestrzenny wysokiej klasy i głębi. Dodatkowo oferują one zarówno łączność Bluetooth, jak i po złączu jack 3.5 mm. A to wszystko przy baterii na 50 godzin pracy.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Apple