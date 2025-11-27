Słuchawki Apple na 269 zł. Prawdziwe promocje jednak istnieją

Czy słuchawki BEATS są zdecydowanie zbyt drogie, jak na to, co oferują? No cóż, prawda jest taka, że firma wybiła się na oferowaniu dyskusyjnej jakości w gigantyczne cenie połączonej ze świetnym marketingiem. Jednak po przejęciu jej przez Apple z dawnego BEATS została tylko nazwa, a producent iPhone zadbał o to, aby nie przynosiły mu one wstydu. Tym samym BEATS Solo 4 za 269 zł to naprawdę jest świetna okazja. Nie tylko z punktu widzenia marki, ale i jakości.