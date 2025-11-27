Zakazany numer telefonu. Pod żadnym pozorem nie wykręcaj

To nie pierwszy raz, kiedy oszuści za pośrednictwem poczty elektronicznej rozsyłają do nas fałszywe e-maile, których wygląd i treść sugeruje, że nadawcą jest serwis gov.pl. Logo instytucji rządowej to doskonała przykrywka dla tego typu działań. I o ile już wcześniej, mieliśmy do czynienia z przypadkami wyłudzeń danych i numerów kart płatniczych za pomocą fałszywych maili, to teraz w wiadomości dostajemy numer telefonu, na który należy zadzwonić.

Oszuści rozsyłają nam powiadomienia różnej treści

Oszuści rozsyłają wiadomości w kilku różnych wariantach:

informacje o oficjalnym powiadomieniu elektronicznym od http://gov.pl,

o nowej aktywności w serwisie http://gov.pl,

lub o utworzeniu nowej sesji na urządzeniu mobilnym.

Wszystkie te wiadomości łączy jedno - zachęcają one do kontaktu telefonicznego pod wskazany numer. Nie dajcie się zwieść - to pułapka. W momencie, kiedy wykonamy połączenie, przestępcy będą dwoić się i troić w namawianiu nas do tego, abyśmy zainstalowali oprogramowanie na naszym urządzeniu. Jeśli to zrobimy, to dostaną oni dostęp do naszych wszystkich danych bankowości elektronicznej. A stąd już łatwa droga do wykonywania różnego rodzaju przelewów nieautoryzowanych. Konta przestępców się zapełnią, a my stracimy nasze oszczędności.

Jak postąpić w takim wypadku?