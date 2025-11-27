Lytia 901, nowa matryca 200 Mpix. Sony rzuca wyzwanie Samsungowi
Firma Sony oficjalnie zaprezentowała swoją pierwszą matrycę o rozdzielczości 200 Mpix, przeznaczoną do aparatów w smartfonach. Wiele wskazuje, że w pierwszej połowie przyszłego roku nowy sensor trafi do fotograficznych flagowców Oppo i VIvo.
Sony Lytia 901 to odpowiedź Japończyków na coraz częściej stosowane matryce 200 Mpix Samsunga, montowane we flagowych foto smartfonach największych producentów.
Rozdzielczość nowego sensora wynosi około 200 Mpix przy formacie 1/1,12″ i przekątnej 14,287 mm, z pikselami o wielkości 0,7 µm. Sony stosuje strukturę Quad‑Quad Bayer Coding (QQBC), w której sąsiadujące piksele w układzie 4 x 4 mają ten sam filtr barwny, a sygnał z 16 pikseli jest łączony w jeden, co przekłada się na zdjęcia 12,5 Mpix o wysokiej czułości.
Producent deklaruje, że dzięki nowej architekturze pikseli i filtrom wzrósł poziom nasycenia sygnału, co poprawia zakres dynamiczny w porównaniu z wcześniejszymi konstrukcjami. Kluczową nowością jest wbudowany w sam sensor układ przetwarzania z funkcją AI i uczenia maszynowego, który podczas zoomowania przelicza strukturę QQBC na standardową siatkę pikseli. Według Sony to pierwsze takie rozwiązanie w mobilnych sensorach CMOS umożliwiające szybkie przetwarzanie obrazu, w tym nagrywanie wideo 4K 30 kl./s, z zoomem do 4x przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów.
Sony podkreśla, że ten system umożliwia przetwarzanie sygnałów składowych o wysokiej częstotliwości, które są na ogół trudne do odtworzenia. Lepiej odtwarza drobne detale, wzory i napisy, co ma być widoczne zarówno na zdjęciach, jak i w wideo przy dużym zbliżeniu z aparatu głównego. Dzięki temu producenci smartfonów będą mogli ograniczyć liczbę osobnych teleobiektywów, zachowując użyteczny zakres ogniskowych w jednym module.
Sony Lytia 901 korzysta z zestawu technologii HDR: DCG‑HDR, Fine12bit ADC oraz Hybrid Frame HDR (HF‑HDR). Ta pierwsza, DCG‑HDR, łączy odczyt z różnymi wzmocnieniami w jednej klatce, a Fine12bit ADC zwiększa głębię barw z 10 do 12 bitów, co poprawia przejścia tonalne i odwzorowanie detali w światłach oraz cieniach w całym zakresie zoomu do 4x.
HF‑HDR ma zapewniać dynamikę ponad 100 dB, co przełoży się na ograniczenie problemu przepaleń jasnych obszarów i nadmiernego zagęszczenia czerni. W efekcie obraz będzie bliższy tego, co widzi ludzkie oko.
Sensor Sony Lytia 901 obsługuje nagrywanie wideo w 8K przy 30 kl./s oraz 4K przy 120 kl./s, a także pozwala uzyskać serie zdjęć: 60 kl./s przy 12,5 Mpix, 30 kl./s przy 50 Mpix i 10 kl./s przy pełnych 200 Mpix.
Masowa produkcja matrycy Lytia 901 startuje już w listopadzie 2025 roku, a pierwsze smartfony z tym sensorem powinny zadebiutować w 2026 roku. Według dotychczasowych przecieków matryca ma trafić do kolejnych fotograficznych flagowców takich jak Oppo Find X9 Ultra i Vivo X300 Ultra.