Lytia 901, nowa matryca 200 Mpix. Sony rzuca wyzwanie Samsungowi

Sony Lytia 901 to odpowiedź Japończyków na coraz częściej stosowane matryce 200 Mpix Samsunga, montowane we flagowych foto smartfonach największych producentów.

Rozdzielczość nowego sensora wynosi około 200 Mpix przy formacie 1/1,12″ i przekątnej 14,287 mm, z pikselami o wielkości 0,7 µm.​ Sony stosuje strukturę Quad‑Quad Bayer Coding (QQBC), w której sąsiadujące piksele w układzie 4 x 4 mają ten sam filtr barwny, a sygnał z 16 pikseli jest łączony w jeden, co przekłada się na zdjęcia 12,5 Mpix o wysokiej czułości.

Producent deklaruje, że dzięki nowej architekturze pikseli i filtrom wzrósł poziom nasycenia sygnału, co poprawia zakres dynamiczny w porównaniu z wcześniejszymi konstrukcjami. Kluczową nowością jest wbudowany w sam sensor układ przetwarzania z funkcją AI i uczenia maszynowego, który podczas zoomowania przelicza strukturę QQBC na standardową siatkę pikseli. Według Sony to pierwsze takie rozwiązanie w mobilnych sensorach CMOS umożliwiające szybkie przetwarzanie obrazu, w tym nagrywanie wideo 4K 30 kl./s, z zoomem do 4x przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów.

Sony podkreśla, że ten system umożliwia przetwarzanie sygnałów składowych o wysokiej częstotliwości, które są na ogół trudne do odtworzenia. Lepiej odtwarza drobne detale, wzory i napisy, co ma być widoczne zarówno na zdjęciach, jak i w wideo przy dużym zbliżeniu z aparatu głównego. Dzięki temu producenci smartfonów będą mogli ograniczyć liczbę osobnych teleobiektywów, zachowując użyteczny zakres ogniskowych w jednym module.

Sony Lytia 901 korzysta z zestawu technologii HDR: DCG‑HDR, Fine12bit ADC oraz Hybrid Frame HDR (HF‑HDR). Ta pierwsza, DCG‑HDR, łączy odczyt z różnymi wzmocnieniami w jednej klatce, a Fine12bit ADC zwiększa głębię barw z 10 do 12 bitów, co poprawia przejścia tonalne i odwzorowanie detali w światłach oraz cieniach w całym zakresie zoomu do 4x.

HF‑HDR ma zapewniać dynamikę ponad 100 dB, co przełoży się na ograniczenie problemu przepaleń jasnych obszarów i nadmiernego zagęszczenia czerni. W efekcie obraz będzie bliższy tego, co widzi ludzkie oko.

Sensor Sony Lytia 901 obsługuje nagrywanie wideo w 8K przy 30 kl./s oraz 4K przy 120 kl./s, a także pozwala uzyskać serie zdjęć: 60 kl./s przy 12,5 Mpix, 30 kl./s przy 50 Mpix i 10 kl./s przy pełnych 200 Mpix.​