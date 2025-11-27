Było 90 zł, jest 29 zł. Media Expert w tańcu się nie patyczkuje

CELLULARLINE Entry to mały powerbank, który nie należy do najszybszych na rynku. Za to można go mieć w naprawdę śmiesznej cenie 29 zł. Oferuje on 10 000 mAh pojemności oraz dwa wyjścia USB-A do mocy 12 W każde i USB-C z mocą do 10,5 W, którym można naładować powerbank, jak i ładowane urządzenie.

Czy tak mały i wolny powerbank ma w ogóle sens? Do zasilania urządzenia, które nie potrzebuje zbyt dużo energii jak najbardziej. Można nim także ładować smartfona w trasie lub zasilać router Mi-Fi. Oczywiście jako główny powerbank w 2025 roku tak wolna konstrukcja mija się z celem. Mimo to nie brakuje potencjalnych zastosowań jak, chociażby zasilanie kamery zewnętrznej. Za 29 zł lepszy jest taki bank energii niż samodzielna budowa czegoś z ogniw 18560.