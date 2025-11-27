iPad Air w takiej promocji, że aż żal przejść obojętnie

Dlaczego uważam, że iPady Air są aż tak żywotne? To proste: Apple oferuje im bardzo długie wsparcie, a procesory z serii M to coś, co przez wiele lat zasila laptopy. Z potrzebami tabletu więc jak najbardziej sobie poradzi. Jako że tablet kupujemy zwykle na lata, to warto wybrać coś, co te lata nie tylko wytrzyma, ale będzie przyjemne w użytkowaniu po kres swojego wsparcia i kilka lat dłużej. Właśnie to oferuje iPad Air z procesorem Apple M3, którego możecie kupić za jedyne 2289 zł.