Sprzęt

iPad Air w takiej promocji, że aż żal przejść obojętnie

iPad Air to najbardziej opłacalna seria tabletów na rynku pod względem ceny i żywotności. A teraz jest w cenie, która urywa głowę. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:21
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
iPad Air w takiej promocji, że aż żal przejść obojętnie

Dlaczego uważam, że iPady Air są aż tak żywotne? To proste: Apple oferuje im bardzo długie wsparcie, a procesory z serii M to coś, co przez wiele lat zasila laptopy. Z potrzebami tabletu więc jak najbardziej sobie poradzi. Jako że tablet kupujemy zwykle na lata, to warto wybrać coś, co te lata nie tylko wytrzyma, ale będzie przyjemne w użytkowaniu po kres swojego wsparcia i kilka lat dłużej. Właśnie to oferuje iPad Air z procesorem Apple M3, którego możecie kupić za jedyne 2289 zł

Dalsza część tekstu pod wideo
iPad Air M3 iPad w genialnej cenie

iPad Air M3

Co dostajemy poza niezwykle wydajnym układem Apple M3 w tej cenie? Otóż świetny, wybitnie skalibrowany, 11-calowy ekran o rozdzielczości 2360 × 1640 pikseli. A także 8 GB RAM, które wystarczą na długie lata i 128 GB pamięci na pliki i aplikacje. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet APPLE iPad Air 11" 7 gen. 2025 256 GB Wi-Fi Niebieski
Tablet APPLE iPad Air 11" 7 gen. 2025 256 GB Wi-Fi Niebieski
-237.12 zł
3116.82 zł - najniższa cena
Kup teraz 2879.7 zł
Tablet APPLE iPad mini 8.3" 7 gen. 256 GB Wi-Fi Niebieski
Tablet APPLE iPad mini 8.3" 7 gen. 256 GB Wi-Fi Niebieski
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Tablet APPLE iPad Pro 13" 7 gen. 2024 256 GB Wi-Fi Gwiezdna czerń
Tablet APPLE iPad Pro 13" 7 gen. 2024 256 GB Wi-Fi Gwiezdna czerń
0 zł
6349 zł - najniższa cena
Kup teraz 6349 zł
Advertisement

Krótko mówiąc: zyskujemy świetne urządzenie i do przeglądania sieci i do oglądania filmów, a nawet do grania w gry, czy ograniczonej pracy twórczej. A wszystko to za jedyne 2289 zł

iPad Air M3 iPad w genialnej cenie

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
#Apple ipad ipad air ipad air m3
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl