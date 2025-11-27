iPad Air w takiej promocji, że aż żal przejść obojętnie
iPad Air to najbardziej opłacalna seria tabletów na rynku pod względem ceny i żywotności. A teraz jest w cenie, która urywa głowę.
Dlaczego uważam, że iPady Air są aż tak żywotne? To proste: Apple oferuje im bardzo długie wsparcie, a procesory z serii M to coś, co przez wiele lat zasila laptopy. Z potrzebami tabletu więc jak najbardziej sobie poradzi. Jako że tablet kupujemy zwykle na lata, to warto wybrać coś, co te lata nie tylko wytrzyma, ale będzie przyjemne w użytkowaniu po kres swojego wsparcia i kilka lat dłużej. Właśnie to oferuje iPad Air z procesorem Apple M3, którego możecie kupić za jedyne 2289 zł.
iPad Air M3
Co dostajemy poza niezwykle wydajnym układem Apple M3 w tej cenie? Otóż świetny, wybitnie skalibrowany, 11-calowy ekran o rozdzielczości 2360 × 1640 pikseli. A także 8 GB RAM, które wystarczą na długie lata i 128 GB pamięci na pliki i aplikacje.
Krótko mówiąc: zyskujemy świetne urządzenie i do przeglądania sieci i do oglądania filmów, a nawet do grania w gry, czy ograniczonej pracy twórczej. A wszystko to za jedyne 2289 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.