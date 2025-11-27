Aplikacje

Koniecznie zaktualizuj Mapy Google. Twój smartfon podziękuje ci za to

Google wprowadza do swoich Map nową, świetnie się zapowiadającą funkcję oszczędzania energii. Szkoda tylko, że na razie jest dostępna tylko w kilku smartfonach.

Mapy Google to jedna z najpopularniejszych nawigacji w smartfonach, która jednak tak jak każda inna aplikacja tego typu, mocno obciąża baterię. Nieustannie działający GPS, włączony ekran i często też aktywna transmisja danych robią swoje, więc na dłuższą podróż lepiej nie zapomnieć ładowarki. Google ma jednak rozwiązanie, które może trochę ulżyć kierowcom. Chodzi o nową funkcję oszczędzania energii, która właśnie pojawiła się w listopadowej aktualizacji Feature Drop dla smartfonów Google Pixel.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak działa nowy tryb oszczędzania energii?

Po włączeniu trybu oszczędzania energii w ustawieniach Map Google użytkownik może uruchomić nawigację tak ja zawsze i dodatkowo – wcisnąć przycisk zasilania. Wtedy na ekranie pojawi się uproszczona, monochromatyczna wersja mapy w trybie Always On Display, która pokazuje tylko najważniejsze informacje, takie jak linia trasy, odległość czy kolejny skręt. Tryb ten zmniejsza jasność, spowalnia odświeżanie i eliminuje kolorowe detale, co pozwala znacznie ograniczyć zużycie energii baterii. Nie zastąpi to co prawda konieczności stasowania ładowarki podczas kilkugodzinnej jazdy, ale na pewno wydłuży czas, gdy nie trzeba będzie sobie zawracać tym głowy.

Zapowiada się więc bardzo ciekawie, ale są pewne ograniczenia. Po pierwsze nowa funkcja działa tylko w orientacji pionowej i jest dostępna wyłącznie podczas nawigacji samochodowej. Korzystanie z trybu oszczędzania energii w trybach pieszym lub rowerowym nie jest możliwe. Przy próbie przełączenia widoku na poziomy pojawi się komunikat informujący o niedostępności tego trybu w orientacji poziomej.

Drugie ograniczenie dotyczy obsługiwanych urządzeń. Na razie opcja ta dostępna jest wyłącznie dla smartfonów Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL i Pixel 10 Pro Fold, jednak można się spodziewać, że w przyszłości Google rozszerzy jej dostępność na wcześniejsze modele Pixel i inne smartfony z Androidem.

Jak to włączyć?

Jak włączyć tryb oszczędzania energii w Mapach Google? Na jednym z telefonów z serii Pixel 10 należy otworzyć aplikację, wybrać ikonę profilu, przejść do Ustawień, wybrać Nawigację, a następnie w sekcji Opcje jazdy aktywować przełącznik trybu oszczędzania energii. Po rozpoczęciu nawigacji samochodowej można nacisnąć przycisk zasilania, by przełączyć się na uproszczoną mapę na ekranie AoD. Aby wyjść z trybu, wystarczy dotknąć ekranu lub ponownie nacisnąć przycisk zasilania.

