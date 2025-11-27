Polacy rzucili się na zakupy w sieci. Jest jeden poważny problem

Black Friday 2025

Jeszcze kilka lat temu kupowanie w sieci było dodatkiem do tradycyjnych wizyt w galeriach. Dziś to standard. Z najnowszych badań DXC Technology wynika, że jedna trzecia Polaków robi zakupy online co tydzień. Kolejne 39% klika "kup teraz" przynajmniej raz w miesiącu.

Szczególnie gorącym okresem jest Black Friday, czyli przypadające jutro (28 listopada 2025 roku) święto wyprzedaży. Aż 90% z nas kojarzy to hasło, a ponad 76% aktywnie szuka wtedy okazji. Najczęściej na wirtualne łowy ruszają osoby z pokolenia X i Y. Seniorzy, czyli pokolenie Baby Boomers, podchodzą do internetowych okazji z dużo większym dystansem.

Król płatności jest jeden

W parze z zakupami idą płatności, a tutaj Polacy mają swojego absolutnego faworyta. Jest nim BLIK. Wybiera go aż 63% kupujących w sieci. To deklasacja konkurencji. Dla porównania, karty płatnicze wybiera 32% osób, a cyfrowe portfele 25%.

Dlaczego tak kochamy ten polski system? Chodzi o szybkość i poczucie kontroli. Każdą transakcję trzeba potwierdzić w aplikacji banku. Widzimy tam kwotę i odbiorcę, co ogranicza ryzyko pomyłki. Do tego kod jest ważny tylko dwie minuty.

Eksperci podkreślają, że w czasie wyprzedaży działamy pod presją czasu. Wtedy łatwo o błąd. Mechanizmy takie jak w BLIK-u są więc nie tylko wygodne, ale działają jak dodatkowy bezpiecznik. Zaufanie do tej metody jest ogromne – ufa jej 73% badanych. Wyżej stoi tylko tradycyjna bankowość elektroniczna.

Strach przed oszustami i rola AI

Mimo rosnącej popularności e-commerce, wciąż boimy się o swoje pieniądze. Aż 72% ankietowanych obawia się o bezpieczeństwo transakcji. Niestety, te obawy są uzasadnione. Co piąty badany przyznaje, że padł ofiarą oszustwa w sieci.

Co ciekawe, ofiarami najczęściej padają osoby najbardziej aktywne, czyli te w wieku 30-49 lat. To właśnie one są celem agresywnych kampanii i fałszywych promocji. Tutaj do gry wchodzi sztuczna inteligencja. Nie jest to już tylko ciekawostka technologiczna.

Dla 60% Polaków narzędzia AI są już znane. Coraz chętniej powierzamy im swoje bezpieczeństwo. Algorytmy potrafią w czasie rzeczywistym wyłapać podejrzane zachowania i zablokować transakcję, zanim stracimy środki. Konsumenci oczekują od AI nie tylko ochrony, ale też pomocy w odsianiu fałszywych ofert od prawdziwych okazji. To pokazuje, że technologia w e-commerce to już nie tylko wirtualny koszyk, ale przede wszystkim nasza cyfrowa tarcza.