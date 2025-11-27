mObywatel. Zmiany w aplikacji dotyczą 1,3 mln osób

Od obecnego roku akademickiego legitymacja studencka jest domyślnie wydawana w wersji cyfrowej dostępnej w aplikacji mObywatel. Nadal można korzystać z fizycznej legitymacji, ale nie jest ona już obowiązkowa i będzie wydawana dopiero na wniosek studenta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Cyfrową legitymację wydają już wszystkie polskie uczelnie

Do tej pory cyfrowe legitymacje studenckie były wydawane tylko na uczelniach, które nawiązały wcześniej współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji. Teraz do takiej współpracy zobowiązane są wszystkie polskie uczelnie, a to oznacza, że wszyscy studenci, którzy posiadają numer PESEL, mogą korzystać z cyfrowych legitymacji w aplikacji mObywatel. Dotyczy to studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, nie dotyczy natomiast osób na studiach podyplomowych i doktoranckich, ponieważ nie mają one statusu studenta. W sumie więc z nowego udogodnienia skorzysta blisko 1,3 mln osób – według danych GUS w roku akademickim 2024/2025 w Polsce kształciło się ponad 1,28 mln studentów.

Legitymacja w mObywatelu jest wydawana domyślnie, co oznacza, że nie trzeba już mieć fizycznej legitymacji studenckiej, żeby dodać jej cyfrową wersję w telefonie. Obie wersje dokumentu działają teraz niezależnie od siebie.

Jeśli chcesz mieć dodatkowo legitymację studencką w wersji fizycznej, złóż odpowiedni wniosek wraz z opłatą (zwykle około 20 złotych) w dziekanacie swojej uczelni. Jeśli jesteś cudzoziemcem i nie posiadasz numeru PESEL, możesz korzystać z legitymacji wyłącznie w wersji fizycznej – wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Cyfrowa legitymacja studencka. Jak ją dodać do mObywatela?

Aby dodać legitymację do mObywatela, student musi mieć indywidualny kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany z dziekanatu swojej uczelni. Dysponując kodami, legitymację można dodać do aplikacji na dwa sposoby:

jako dodatkowy dokument , jeśli użytkownik ma już mDowód w aplikacji mObywatel,

, jeśli użytkownik ma już mDowód w aplikacji mObywatel, jako pierwszy dokument dodany zamiast mDowodu w trakcie rejestracji do aplikacji.

Legitymację studencką można mieć tylko na jednym urządzeniu. Zmiana telefonu i aktywacja legitymacji na nowym urządzeniu wiąże się z koniecznością wizyty w dziekanacie – po nowy kod QR oraz kod indywidualny.

Dzięki legitymacji w mObywatelu można łatwo potwierdzić status studenta oraz prawo do zniżek i ulg za pomocą telefonu. Dokument zawiera także kod kreskowy. Służy on do korzystania z obiektów i usług dostępnych na uczelni, np. do wypożyczania książek z biblioteki.