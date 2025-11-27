mObywatel. Zmiany w aplikacji dotyczą 1,3 mln osób
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnej zmianie w zasadach wydawania legitymacji studenckich. Od tego roku akademickiego obowiązuje przede wszystkim wersja cyfrowa dokumentu.
Od obecnego roku akademickiego legitymacja studencka jest domyślnie wydawana w wersji cyfrowej dostępnej w aplikacji mObywatel. Nadal można korzystać z fizycznej legitymacji, ale nie jest ona już obowiązkowa i będzie wydawana dopiero na wniosek studenta.
Cyfrową legitymację wydają już wszystkie polskie uczelnie
Do tej pory cyfrowe legitymacje studenckie były wydawane tylko na uczelniach, które nawiązały wcześniej współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji. Teraz do takiej współpracy zobowiązane są wszystkie polskie uczelnie, a to oznacza, że wszyscy studenci, którzy posiadają numer PESEL, mogą korzystać z cyfrowych legitymacji w aplikacji mObywatel. Dotyczy to studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, nie dotyczy natomiast osób na studiach podyplomowych i doktoranckich, ponieważ nie mają one statusu studenta. W sumie więc z nowego udogodnienia skorzysta blisko 1,3 mln osób – według danych GUS w roku akademickim 2024/2025 w Polsce kształciło się ponad 1,28 mln studentów.
Legitymacja w mObywatelu jest wydawana domyślnie, co oznacza, że nie trzeba już mieć fizycznej legitymacji studenckiej, żeby dodać jej cyfrową wersję w telefonie. Obie wersje dokumentu działają teraz niezależnie od siebie.
Jeśli chcesz mieć dodatkowo legitymację studencką w wersji fizycznej, złóż odpowiedni wniosek wraz z opłatą (zwykle około 20 złotych) w dziekanacie swojej uczelni. Jeśli jesteś cudzoziemcem i nie posiadasz numeru PESEL, możesz korzystać z legitymacji wyłącznie w wersji fizycznej
Cyfrowa legitymacja studencka. Jak ją dodać do mObywatela?
Aby dodać legitymację do mObywatela, student musi mieć indywidualny kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany z dziekanatu swojej uczelni. Dysponując kodami, legitymację można dodać do aplikacji na dwa sposoby:
- jako dodatkowy dokument, jeśli użytkownik ma już mDowód w aplikacji mObywatel,
- jako pierwszy dokument dodany zamiast mDowodu w trakcie rejestracji do aplikacji.
Legitymację studencką można mieć tylko na jednym urządzeniu. Zmiana telefonu i aktywacja legitymacji na nowym urządzeniu wiąże się z koniecznością wizyty w dziekanacie – po nowy kod QR oraz kod indywidualny.
Dzięki legitymacji w mObywatelu można łatwo potwierdzić status studenta oraz prawo do zniżek i ulg za pomocą telefonu. Dokument zawiera także kod kreskowy. Służy on do korzystania z obiektów i usług dostępnych na uczelni, np. do wypożyczania książek z biblioteki.
Co ważne, korzystanie z dokumentu nie wymaga dostępu do Internetu. Połączenie z siecią jest potrzebne tylko w trzech sytuacjach: podczas dodawania dokumentu, aktualizowania go oraz potwierdzania jego danych za pomocą kodu QR.