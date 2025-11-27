Hama sypie nowościami. W Polsce jest już od 25 lat

Hama to niemiecka firma, której korzenie sięgają 1923 roku i Drezna, gdzie zaczynała od akcesoriów dla fotografów. W Polce jest natomiast obecna od ćwierćwiecza – w naszym kraju rozpoczęła działalność w 2000 r. w Poznaniu, by ostatecznie przenieść do pobliskiego Robakowa. Dziś ma tam ogromne centrum logistyczno-biurowe. W grudniu 2023 r. zakończyła się rozbudowa obiektu o kolejne 4500 mk2. (wzrost o ponad 100 proc.), czyli łącznie zajmuje teraz powierzchnię 9000 mk2.

Kompleks składa się z trzykondygnacyjnego biurowca i wielkiej hali magazynowej. W centrum logistycznym pracuje 60-osobowa załoga w systemie dwuzmianowym. Dzięki temu zlecenia utworzone do godz. 14 realizowane są tego samego dnia. W Polsce Hama oferuje ok. 1800 produktów.

Hama rozwija też swoją platformę sprzedażową online https://hamamobile.pl – sklep internetowy, umożliwiający bezpośrednie zakupy.

Ładowarki, powerbanki, akcesoria...

Dziś na polskim rynku Hama oferuje pięć głównych linii produktowych, w tym akcesoria GSM (ładowarki, stacje ładujące, powerbanki, kable ładujące i do przesyłania danych itd), akcesoria dla sprzętów Apple, kompatybilnych z MagSafe (MagLine), akcesoria komputerowe (myszki, klawiatury, stacje ładujące, rozgałęziacze/huby USB), smart home (oświetlenie LED, sterowanie ogrzewaniem czy zewnętrzne kamery Wi-Fi), smart gadżety (smartwatche, w planie opaski typu Pay Band z płatnościami NFC oraz dwie wersje Smart Ring) oraz audio (w tym głośniki powstałe we współpracy z niemiecką firmą Canton i słuchawki, Bluetooth oraz przewodowe).

Spośród najważniejszych nowości marki Hama szczególnie wyróżniają się power packi High Power o mocy 65, 150 i 200 W, radzące sobie z naładowaniem każdego sprzętu mobilnego, w tym gamingowych laptopów. Wyróżniają się kolorowym ekranem TFT, wyświetlającym szczegółowe informacje o napięciu czy natężeniu prądu.

Każdy z nich ma pojemność 20000 lub 24000 mAh, dysponuje dwoma złączami USB-C i USB-A. Nie mogło tu zabraknąć technologii Power Delivery, a także Qualcomm Quick Charge 3.0.

Uwagę na pewno zwracają też nietypowe ładowarki GaN USB-C o mocy 30 i 65 W z wbudowanym zwijanym kablem. Z tego typu sprzętu kolejny niestandardowym rozwiązaniem jest składana na płasko ładowarka GaN o mocy 65 W, dysponująca Power Delivery i Qualcomm Quick Charge. Jej eurorozłącze można schować do obudowy ładowarki, dzięki czemu ładowarka zmieści się do każdej kieszeni plecaka, ale też spodni.

Uwagę zwracają także stacje ładujące GaN o mocy 65, 140 i 240 W. Znajdziemy w nich, zależnie od modelu, cztery lub pięć portów USB-C i USB-A, a także ponownie technologie Qualcomm Quick Charge i Power Delivery.