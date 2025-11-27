Sprzęt

NVIDIA zmienia zasady. Mali będą mieli gorzej

Kryzys na rynku DRAM staje się coraz większy. Problemy mają nawet branżowi giganci.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:50
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NVIDIA zmienia zasady. Mali będą mieli gorzej

NVIDIA od lat sprzedaje partnerom nie tylko same GPU, ale pakiety zawierające rdzeń graficzny oraz dopasowane kości VRAM. Dzięki temu producenci kart mogli w prosty sposób pozyskać najważniejsze komponenty, a cała reszta - chłodzenie, PCB czy system zasilania - była już kwestią indywidualnych projektów. Teraz jednak sytuacja może się zmienić, a powodem jest narastający niedobór pamięci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rynek kart graficznych zmieni się na gorsze

Według znanego informatora sprzętowego Zieloni ograniczyli dostawy wyłącznie do samych rdzeni GPU. Oznacza to, że partnerzy muszą samodzielnie zapewnić sobie odpowiednie kości GDDR, takie jak GDDR6X czy GDDR7. Innym słowy producenci teraz mają negocjować bezpośrednio z dostawcami DRAM (Samsung, SK hynix, Micron) i radzić sobie z dynamicznie zmieniającymi się cenami oraz dostępnością.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna XFX Swift Radeon RX 9070 OC White Triple Fan Gaming Edition 16GB
Karta graficzna XFX Swift Radeon RX 9070 OC White Triple Fan Gaming Edition 16GB
0 zł
2737.55 zł - najniższa cena
Kup teraz 2737.55 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Aero OC 16GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Aero OC 16GB DLSS 4
0 zł
4119 zł - najniższa cena
Kup teraz 4119 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White OC 8GB
Karta graficzna MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White OC 8GB
0 zł
903.88 zł - najniższa cena
Kup teraz 903.88 zł
Advertisement

I o ile giganci jak ASUS czy MSI sobie poradzą, tak ucierpią na tym mniejsi gracze. Firmy, które nie mają długotrwałych relacji z producentami pamięci, podobno są ignorowane i/lub dostają dużo gorsze ceny, co utrudnia im utrzymanie się na rynku kart graficznych.

Zmiana ta ponownie przywołuje wspomnienia o problemach, jakie EVGA opisywała przed odejściem z segmentu kart graficznych - napięcia między partnerami a NVIDIĄ miały rosnąć, a produkcja autorskich modeli stawała się coraz trudniejsza i mniej opłacalna.

Jeśli opisywane doniesienia są prawdziwe, to niedługo na rynku wybór będzie mniejszy, a ceny większe. To może doprowadzić do spirali podwyżek, gdzie mniejsza konkurencja, oznacza mniejszą walkę cenową.

Image
telepolis
Nvidia karta graficzna GPU VRAM NVIDIA Blackwell GDDR7 GeForce RTX 5000
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: VideoCardz, Golden Pig Upgrade / Weibo, Oprac. własne