Sprzęt

iPhone 17 Pro sprawdzony przez DxOMark. Wiemy, jak sobie poradził

Specjaliści z DxOMark wzięli na warsztat najnowszy smartfon Apple'a. Wyniki testu aparatu iPhone'a 17 Pro właśnie ujrzały światło dzienne i dla wielu fanów marki mogą być kubłem zimnej wody.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
iPhone 17 Pro sprawdzony przez DxOMark. Wiemy, jak sobie poradził

Na ten test czekali wszyscy miłośnicy mobilnej fotografii. Premiera serii iPhone 17 przyniosła nam obietnice rewolucji, zwłaszcza w zakresie teleobiektywów i przetwarzania obrazu. Laboratorium DxOMark sprawdziło te zapewnienia i wystawiło ostateczną notę. Jeśli liczyliście na to, że Apple w 2025 roku zdominuje ranking, to mamy złe wieści. Król jest inny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wynik wysoki, ale nie najwyższy

iPhone 17 Pro zdobył w testach DxOMark 168 punktów. To świetny wynik, który plasuje go w ścisłej czołówce, ale nie na samym szczycie podium. Apple po raz kolejny musi uznać wyższość chińskich inżynierów. Na pierwszym miejscu, z wyraźną przewagą, rozgościł się Huawei Pura 80 Ultra (175 pkt), a iPhone musi walczyć o pozycję z takimi modelami jak Oppo Find X8 Ultra czy Vivo X200 Ultra.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.1" Północ (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.1" Północ (CPO)
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Błękitny
0 zł
5299 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
0 zł
4399 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Advertisement

Co poszło nie tak? A może raczej – co konkurencja robi lepiej? Przede wszystkim chodzi o jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych oraz elastyczność zoomu. Chińscy producenci stosują większe matryce i bardziej zaawansowane układy optyczne (zmienna przysłona), czego w iPhonie wciąż brakuje w pełnym wymiarze.

Wideo to wciąż domena Apple'a

Nie ma jednak miękkiej gry, jeśli chodzi o nagrywanie filmów. Tutaj DxOMark nie ma wątpliwości – iPhone 17 Pro to wciąż absolutny mistrz wideo. Stabilizacja, płynność przełączania się między obiektywami i odwzorowanie barw w trybie filmowym to poziom, do którego konkurencja z Androidem wciąż tylko aspiruje. Jeśli jesteś twórcą internetowym, wybór nadal jest prosty.

iPhone 17 Pro sprawdzony przez DxOMark. Wiemy, jak sobie poradził

Warto też pochwalić portrety. Nowe algorytmy Apple radzą sobie wybitnie z odcieniami skóry i separacją tła, co testerzy wyraźnie podkreślili w swoim raporcie.

Plusy i minusy

Oto dokładne zestawienie zalet i wad aparatu iPhone'a 17 Pro, które wypunktowali testerzy z DxOMark:

  • Plusy:
    • znakomita jakość wideo,
    • dokładna ekspozycja i szeroki zakres dynamiczny, nawet w słabym oświetleniu,
    • przyjemne kolory w większości warunków z dość neutralnym balansem bieli,
    • wysoki poziom szczegółowości tekstur na domyślnych poziomach zoomu (ogniskowych),
    • płynne przybliżanie, również podczas przełączania się między modułami aparatu,
    • efekt bokeh jest naturalny pod względem segmentacji, intensywności i punktów świetlnych,
    • artefakty obrazu pod dobrą kontrolą.
  • Minusy:
    • okazjonalne, niewielkie niestabilności ostrości i balansu bieli na ruchomych obiektach w trybie wideo,
    • obniżony poziom szczegółowości tekstur przy pośrednich ustawieniach zoomu, blisko domyślnych poziomów,
    • niewielki szum obrazu podczas fotografowania w pomieszczeniach lub w słabym świetle.

Czy warto przesiadać się z "szesnastki"? Jeśli wideo jest Twoim priorytetem – zdecydowanie tak. Jeśli jednak liczysz na najlepsze zdjęcia nocne na rynku, warto spojrzeć w stronę konkurencji z Państwa Środka.

Apple iPhone 17 Pro
33 opinii
Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro
33 opinii
Ekran 6.30" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 3998 / 4252mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Apple iPhone 17 Pro Max
60 opinii
Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max
60 opinii
Ekran 6.90" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 4832 / 5088mAh
Pamięć wbudowana 2000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: iPhone 17 Pro Max – piękny, potężny i… wciąż nie do końca dla Polaków (test)
Zobacz: Pogrom 10 do 1. W tym starciu nie było litości

Apple iPhone 17 w Media Expert
Apple iPhone Air w Media Expert
Apple iPhone 17 Pro w Media Expert
Apple iPhone 17 Pro Max w Media Expert
Image
telepolis
#Apple dxomark fotografia mobilna smartfon do zdjęć smartfon fotograficzny Apple iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro test
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, DxOMark
Źródła tekstu: DxOMark