W sobotę biegnij do Lidla. Black Friday przy tej promocji to żart

Od kiedy mam akumulatorowy odkurzacz pionowy, nie rozumiem, jak mogłem się męczyć z tradycyjnym. Wciąż jednak mam problem z odkurzaniem pod kanapą. Problem, którego bym nie miał, gdybym kupił Aura Clean z Lidla. A to dlatego, że ma on łamaną sztycę, dzięki której odkurzanie pod meblami staje się dziecinnie proste. Teraz zaś możecie go kupić za jedyne 439 zł w sklepie internetowym lub w sobotę pójść do Lidla i kupić go w sklepie stacjonarnym. Jest jednak jeden haczyk.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aura Clean

Mało istotny haczyk: otóż Aura Clean w sklepach stacjonarnych jest sygnowany logiem Zelmer, natomiast w sklepie Online już UFESA. Czy to ma znaczenie? No cóż, biorąc pod uwagę, że obydwie te marki mają wspólnego właściciela, to mamy do czynienia z jednym i tym samym urządzeniem.

Tym samym za 439 zł dostajemy odkurzacz o mocy 130 W, które przekładają się na 12 kPa mocy ssącej, który może pracować nawet do 40 minut w trybie ekonomicznym, lub do 20 w trybie turbo, ma w zestawie turboszczotkę, oraz zestaw szczotek szczelinowych i do mebli, a długa sztyca łamie się pod kątem 90 stopni, co ułatwia sprzątanie pod meblami. A wszystko to znanej europejskiej marki za jedyne 439 zł.