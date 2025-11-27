Sprzęt

W sobotę biegnij do Lidla. Black Friday przy tej promocji to żart

A jeśli do Lidla masz za daleko, to zawsze możesz kupić już dziś przez internet.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W sobotę biegnij do Lidla. Black Friday przy tej promocji to żart

Od kiedy mam akumulatorowy odkurzacz pionowy, nie rozumiem, jak mogłem się męczyć z tradycyjnym. Wciąż jednak mam problem z odkurzaniem pod kanapą. Problem, którego bym nie miał, gdybym kupił Aura Clean z Lidla. A to dlatego, że ma on łamaną sztycę, dzięki której odkurzanie pod meblami staje się dziecinnie proste. Teraz zaś możecie go kupić za jedyne 439 zł w sklepie internetowym lub w sobotę pójść do Lidla i kupić go w sklepie stacjonarnym. Jest jednak jeden haczyk.

Dalsza część tekstu pod wideo
Aura Clean W sklepie od soboty, online już dziś

Aura Clean

W sobotę biegnij do Lidla. Black Friday przy tej promocji to żart

Mało istotny haczyk: otóż Aura Clean w sklepach stacjonarnych jest sygnowany logiem Zelmer, natomiast w sklepie Online już UFESA. Czy to ma znaczenie? No cóż, biorąc pod uwagę, że obydwie te marki mają wspólnego właściciela, to mamy do czynienia z jednym i tym samym urządzeniem. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odkurzacz ZELMER ZSVC422 Marek
Odkurzacz ZELMER ZSVC422 Marek
0 zł
412 zł - najniższa cena
Kup teraz 412 zł
Odkurzacz ZELMER ZSVC510D Piotr
Odkurzacz ZELMER ZSVC510D Piotr
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Odkurzacz ZELMER ZSVC912BF PET Paweł
Odkurzacz ZELMER ZSVC912BF PET Paweł
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Advertisement

Tym samym za 439 zł dostajemy odkurzacz o mocy 130 W, które przekładają się na 12 kPa mocy ssącej, który może pracować nawet do 40 minut w trybie ekonomicznym, lub do 20 w trybie turbo, ma w zestawie turboszczotkę, oraz zestaw szczotek szczelinowych i do mebli, a długa sztyca łamie się pod kątem 90 stopni, co ułatwia sprzątanie pod meblami. A wszystko to znanej europejskiej marki za jedyne 439 zł.

Aura Clean W sklepie od soboty, online już dziś

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Lidl odkurzacz Aura Clean Zelmer UFESA
Zródła zdjęć: Lidl, Damian Jaroszewski / Telepolis.pl