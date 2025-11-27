Ma dwa analogi, duży ekran, odpali gry z PSP, a kosztuje 121,97 zł

PSP to bardzo wdzięczna konsola do modyfikacji. Przerobienie jej, a następnie zgranie całej swojej biblioteki gier z płyt do zwykłych plików i wrzucenie ich na kartę pamięci jest dziecinnie proste. Rzecz w tym, że czas nie jest dla PSP zbyt łaskawy i zakup porządnej konsoli z dobrą baterią to dziś znacznie większy wydatek, niż te kilka lat temu. Tym samym lepiej kupić emulator i grać w swoje zdumpowane gry z PSP na innej konsoli.

U8

Może to być jakiś Anbernic, ale może być też U8. Konsola, którą w promocji kupicie za jedyne 121,97 zł, jeśli podczas zakupu wpiszecie kod BFPL05. Konsola rzecz jasna bez problemu uruchomi klasyczne gry Nintendo, czy SEGA. PlayStation 1 również nie będzie problemem. Co jednak bardziej istotne, uruchamia także tytuły z PSP. A granie w nie to będzie czysta przyjemność dzięki podobnej konstrukcji, jak konsola Sony, ale z zestawem dwóch analogów i 4-calowym ekranem 800 × 480. To wszystko przy 1 GB RAM i 2-rdzeniowym procesorze opartym na rdzeniach Cortex A53 za jedyne 121,97 zł.