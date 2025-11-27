Ma dwa analogi, duży ekran, odpali gry z PSP, a kosztuje 121,97 zł
Jeszcze kilka lat temu każdemu, kto chciałby powrócić do biblioteki PSP, poleciłbym zakup tejże konsoli. Dziś konstrukcje takie, jak U8 wydają się lepszym wyborem.
PSP to bardzo wdzięczna konsola do modyfikacji. Przerobienie jej, a następnie zgranie całej swojej biblioteki gier z płyt do zwykłych plików i wrzucenie ich na kartę pamięci jest dziecinnie proste. Rzecz w tym, że czas nie jest dla PSP zbyt łaskawy i zakup porządnej konsoli z dobrą baterią to dziś znacznie większy wydatek, niż te kilka lat temu. Tym samym lepiej kupić emulator i grać w swoje zdumpowane gry z PSP na innej konsoli.
U8
Może to być jakiś Anbernic, ale może być też U8. Konsola, którą w promocji kupicie za jedyne 121,97 zł, jeśli podczas zakupu wpiszecie kod BFPL05. Konsola rzecz jasna bez problemu uruchomi klasyczne gry Nintendo, czy SEGA. PlayStation 1 również nie będzie problemem. Co jednak bardziej istotne, uruchamia także tytuły z PSP. A granie w nie to będzie czysta przyjemność dzięki podobnej konstrukcji, jak konsola Sony, ale z zestawem dwóch analogów i 4-calowym ekranem 800 × 480. To wszystko przy 1 GB RAM i 2-rdzeniowym procesorze opartym na rdzeniach Cortex A53 za jedyne 121,97 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.