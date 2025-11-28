Odkryto nowe złoża złota. Ten kraj zarobi nawet 80 miliardów

Odkrycie na wagę złota. I to dosłownie

Odkrycia dokonano niemal jednocześnie dwóch lokalizacjach.Pierwsza z nich to prowincja Hunan i depozyt o nazwie Wangu, drugie miejsce to depozyt Dadonggou w prowincji Liaoning.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co ciekawe, chińscy specjaliści już w latach osiemdziesiątych XX wieku trafili na ślady złota w tych lokalizacjach. Wtedy jednak uznano je za zbyt małe i nie warte dalszej eksploracji.

Wszystko dzięki technologii

Wraz z rozwojem technologii, naukowcy jednak wrócili w to samo miejsce kilka lat temu. Chińskie władze informowały już pod koniec 2024 roku o potencjalnym znalezisku sporej ilości złóż złota w tych lokalizacjach. Wtedy estymacje jednak mówiły o około 300 tonach kruszcu. Sugerowały także, że nieco więcej może się znajdować na większej głębokości, co wymagało więcej badań.

Po przeprowadzeniu kolejnych odwiertów specjaliści są zgodni, że w sumie w obu lokalizacjach znajduje się przynajmniej 2 tony złota.

Nie jakość, ale jest inny atut

Według badań próbek złoto jest nieco słabej jakości, jednak atutem złoża jest jego wysoka wydobywalność określana nawet na 90%.

Jeszcze cenniejszą informacją od samego złoża jest jego specyfika. Z racji geologicznego położenia odkryte złoża mocno odbiegają od standardowych do tej pory miejsc poszukiwania złota. Odkrycia dokonano bowiem w pobliżu uskoku tektonicznego Tan-Lu. Wszystko wskazuje na to, że w związku z ruchami tektonicznymi na tym obszarze złoto i inne minerały przez wieki odkładały się w powstających szczelinach i uskokach.