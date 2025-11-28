Odkryto nowe złoża złota. Ten kraj zarobi nawet 80 miliardów
Chińscy naukowcy odkryli bardzo pokaźne złoża złota, których wartość, według wstępnych estymacji, może przekroczyć nawet 80 miliardów dolarów. Mowa o nawet 2 tonach cennego kruszcu.
Odkrycie na wagę złota. I to dosłownie
Odkrycia dokonano niemal jednocześnie dwóch lokalizacjach.Pierwsza z nich to prowincja Hunan i depozyt o nazwie Wangu, drugie miejsce to depozyt Dadonggou w prowincji Liaoning.
Co ciekawe, chińscy specjaliści już w latach osiemdziesiątych XX wieku trafili na ślady złota w tych lokalizacjach. Wtedy jednak uznano je za zbyt małe i nie warte dalszej eksploracji.
Wszystko dzięki technologii
Wraz z rozwojem technologii, naukowcy jednak wrócili w to samo miejsce kilka lat temu. Chińskie władze informowały już pod koniec 2024 roku o potencjalnym znalezisku sporej ilości złóż złota w tych lokalizacjach. Wtedy estymacje jednak mówiły o około 300 tonach kruszcu. Sugerowały także, że nieco więcej może się znajdować na większej głębokości, co wymagało więcej badań.
Po przeprowadzeniu kolejnych odwiertów specjaliści są zgodni, że w sumie w obu lokalizacjach znajduje się przynajmniej 2 tony złota.
Nie jakość, ale jest inny atut
Według badań próbek złoto jest nieco słabej jakości, jednak atutem złoża jest jego wysoka wydobywalność określana nawet na 90%.
Jeszcze cenniejszą informacją od samego złoża jest jego specyfika. Z racji geologicznego położenia odkryte złoża mocno odbiegają od standardowych do tej pory miejsc poszukiwania złota. Odkrycia dokonano bowiem w pobliżu uskoku tektonicznego Tan-Lu. Wszystko wskazuje na to, że w związku z ruchami tektonicznymi na tym obszarze złoto i inne minerały przez wieki odkładały się w powstających szczelinach i uskokach.
To odkrycie z pewnością zachęci do poszukiwania podobnych źródeł cennego kruszcu, zarówno w Chinach, jak i innych krajach świata.