To idealna kamera do YouTube i na wakacje, a dziś jest śmiesznie tania

DJI Osmo Pocket 3 to idealny wybór dla kogoś, komu zależy na porządnej, a przy okazji kieszonkowej kamerze. Oferuje ona wysoką jakość nagrań nawet w 4K i 120 klatkach na sekundę. Jak na takiego mikrusa ma bardzo jasny obiektyw oraz dużą, 1-calową matrycę. Dzięki temu nawet nagrania w marnych warunkach oświetleniowych są wysokiej jakości i pozbawione ziarna.

DJI Osmo Pocket 3

Co więcej, ma trójosiową mechaniczną stabilizację obrazu dzięki zintegrowanemu gimbalowi. A obrotowy ekran sprawia, że podgląd, jak na szerokość urządzenia, jest naprawdę duży. Sama kamera w opcji Standard Combo oferuje w zestawie smyczkę na rękę, która chroni ją przed potencjalnym upadkiem, twarde etui, szybki kabel USB-C/USB-C, oraz adapter do statywu z gwintem 1/4". Wszystko to za jedyne 1499 zł.