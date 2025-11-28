Chiny ostrzegają. Tym razem chodzi o roboty humanoidalne

"Bańka spekulacyjna" to znak naszych czasów

"Bańka spekulacyjna", dotycząca AI, o której ostatnio mówi się dość dużo, to zjawisko powstałe w wyniku nadmiernych inwestycji w technologię sztucznej inteligencji. W efekcie jej cena jest windowana ponad jej rzeczywistą wartość, tworząc w ten sposób pewien "balon", który ostatecznie może zrobić wielkie "boom", pękając.

Teraz chodzi o roboty humanoidalne

Chiny ostrzegają teraz przed ryzykiem bańki spekulacyjnej w sektorze robotów humanoidalnych. Co zrobimy, kiedy nadmuchana do granic wytrzymałości, w końcu pęknie?

Rok 2025 upłynął w dużej mierze pod znakiem robotów humanoidalnych. To właśnie w tym czasie pojawiło się wiele doniesień na temat robotów tego typu i rosnącej, niczym grzyby po deszczu, liczby firm poświęcających im czas i ogromne pieniądze. Jednak masowa produkcja wciąż nie nastąpiła, ponieważ inżynierowie zmagają się wciąż z wyzwaniami projektowymi, takimi jak tworzenie jak najbardziej sprawnych dłoni i solidnych systemów sterowania ciałem robota. Co chwila chwalą się swoimi osiągnięciami, ale końca pracy nie widać.

