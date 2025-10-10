Robot domowy, który może zmienić wszystko. Można pomylić z człowiekiem

Figure 03 pierwszy taki domowy robot

Figure 03, zgodnie z obietnicą, został zaprezentowany w czwartek i stanowi doskonały przykład robota humanoidalnego zaprojektowanego z myślą o użytku domowym. I trzeba przyznać, że ta wersja robota ma duże szanse stać się tym, który może zmienić wszystko - pod warunkiem oczywiście, że kiedykolwiek trafi do sprzedaży.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tymczasem, bez wątpienia możemy się trochę pozachwycać zaprezentowanym modelem. Patrząc na Figure 03 jak z niebywałą lekkością sprząta, składa pranie, napełnia zmywarkę, serwuje posiłki, a nawet bawi się z psem, uderza w nas niesamowita mieszanka ludzkiej aktywności. Ale przecież doskonale wiemy, że to jednak nie jest człowiek. Ale już taka mieszanka człowieczych cech i cech maszyny sprawia, że zdajemy sobie sprawę, jak blisko jesteśmy rewolucji domowych robotów humanoidalnych. Jeśli już pojawił się jeden typ i to całkiem udany, dalej może być tylko lepiej.

Dłonie, które widzą wszystko

To, co przyciąga uwagę robota to, nie tylko pokrycie go dzianiną, ale też w pełni ruchome dłonie również pokryte materiałem. Dłonie zostały także wyposażone w kamery, które zapewniają każdej z nich szeroki kąt widzenia celu i wykonywanych czynności. Końcówki palców wydają się być bardziej miękkie i zostały wyposażone w czujniki dotykowe. To dzięki temu potrafi tak dobrze zbierać naczynia ze stołu, a następnie zamiatać resztki jedną ręką, a zbierać drugą.

Wrażenie, że robot porusza się na nagraniu nieco ospale, może być usprawiedliwiony względami bezpieczeństwa. Ciekawe jest także to, że w stawach robota umieszczono więcej pianki, aby zapobiec przyciśnięciu ludzkich palców.