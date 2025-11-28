Anbernic RG35xx SP za 199 zł i to w polskim sklepie

Anbernic RG35xx SP to jedna z najlepszych konsol dla fanów GBA. Nie tylko wygląda jak model GBA SP na sterydach, ale także oferuje wysokiej jakości wyświetlacz i jest wykonana z materiałów wysokiej klasy. Trzymając ją w ręku, zwyczajnie czujemy, że mamy do czynienia z urządzeniem wysokiej klasy. Skąd wiem? Otóż sam mam model w kolorze niebieskim.

Dalsza część tekstu pod wideo

Anbernic RG35xx SP

Jeśli chodzi o wydajność, to bez problemu radzi sobie ona z grami na PS1, czy NDS. Chociaż z powodu braku analoga nie traktowałbym ich jako preferowanych platform. Tak naprawdę najlepiej sobie radzi w tym, do czego została stworzona, czyli w grach na GB, GBC i GBA. Chociaż oczywiście NES, czy SNES również nie są dla niej wyzwaniem.

Co więcej, bardzo przyjemnie gra na słuchawkach, a to jest coś, czego po konsoli tego typu się nie spodziewałem. Kilkanaście lat temu byłoby to idealne centrum rozrywki z odtwarzaniem muzyki, gier czy wideo i to w wysokiej jakości, chociaż jednocześnie rozdzielczości VGA. A i dziś jest czymś, co pozwoli odpocząć od ciągłych powiadomień i smartfona. Wszystko to za jedyne 199 zł.