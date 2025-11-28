iPhone 15 w cenie średniaka z Androidem. Zostały ostatnie sztuki

Owszem, ma słabszy procesor. Wciąż jednak Apple A16 to jeden z najwydajniejszych i najnowocześniejszych układów na rynku. Do tego mamy świetny, 6,1-calowy ekran OLED, chociaż o częstotliwości 60 Hz, 6 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci. A to wszystko przy świetnym aparacie 48 Mpix, MagSafe i odpornością na pył i wodę w ramach normy IP68 za jedyne 2649 zł. Musicie jednak się pośpieszyć, ponieważ liczba sztuk objętych promocją jest mocno ograniczona. Warto także dodać, że iPhone 15 ma już USB-C.

iPhone 15

Dla kogo jest to telefon idealny? Tu mamy trzy grupy: na pewno dla osób, które korzystają z urządzeń Apple. Integracja między nimi to po prostu wygoda. Ot, przesyłanie plików, np. zdjęć między nimi przez Air Drop, odbieranie połączeń z dowolnego z nich, czy słuchawki, które są domyślnie sparowane z każdym naszym urządzeniem i przełączają się między nimi automatycznie.

Kolejną grupą są osoby, które nie chcą zbyt często zmieniać smartfonów. Apple wspiera swoje urządzenia przez bardzo długie lata. Tym samym kupując nawet dwuletniego iPhone 15, masz pewność, że jeszcze przez długi czas będzie on wspierany. Ostatnią grupą są osoby, które mają dość gigantycznych patelni w formie smartfonów. Urządzenie to jest naprawdę małe i zgrabne, a przy okazji wygodne. A wszystko to za 2649 zł.