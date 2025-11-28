Biedronka małpuje Lidla i chce tylko 139 zł. Niemców zagotowało
Przecieram oczy ze zdumienia. Aż takiego ksero promocji Lidla jeszcze nie widzieliśmy. Biedronka oferuje dokładnie ten sam produkt, ale z logo zaprzyjaźnionego Hykkera.
Skoro Biedronka posuwa się do takich chwytów, to musi być prawdziwy hit
Od 13 listopada, wyłącznie w sklepach stacjonarnych Lidla dostępna była luneta obserwacyjna z adapterem do smartfonu w cenie zaledwie 139 zł. Jak na sprzęt kosztujący w Niemczech 49,99 euro (212 zł), polska okazja była doskonała. Mowa jest tutaj o sprzęcie oferującym przybliżenie 20 do nawet 60 razy, z etui i statywem stołowym w zestawie — od razu można korzystać.
Biedronka kopiuje, ale może to i dobrze?
No i nie mogę wyjść ze zdumienia, że dokładnie ten sam sprzęt trafi teraz do Biedronki. Jedyna różnica to nabite logo Hykker w chińskiej fabryce. Specyfikacja i zdjęcia skazują, że do czynienia mamy z dokładnie tym samym.
Hykker Luneta obserwacyjna 20–60 x 60
- powiększenie bezstopniowe: 20–60 x
- szer. pola widzenia: 29/1000 m
- śr. soczewki: 60 mm
- w zestawie: statyw, uchwyt na smartfon, torba transportowa z regulowanym paskiem, ściereczka
Oferta Biedronki obowiązywać będzie od 4 do 17 grudnia w wybranych sklepach stacjonarnych Biedronki (nie obejmuje Biedronka Home). Jeśli nie wrobiłeś się z niemieckim Lidlem, na zakupy możesz pomaszerować do "portugalskiego owada". Cena? Jak w Lidlu — również 139 zł.