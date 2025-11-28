Sprzęt

Biedronka małpuje Lidla i chce tylko 139 zł. Niemców zagotowało

Przecieram oczy ze zdumienia. Aż takiego ksero promocji Lidla jeszcze nie widzieliśmy. Biedronka oferuje dokładnie ten sam produkt, ale z logo zaprzyjaźnionego Hykkera. 

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 13:20
Telepolis.pl
Skoro Biedronka posuwa się do takich chwytów, to musi być prawdziwy hit

Od 13 listopada, wyłącznie w sklepach stacjonarnych Lidla dostępna była luneta obserwacyjna z adapterem do smartfonu w cenie zaledwie 139 zł. Jak na sprzęt kosztujący w Niemczech 49,99 euro (212 zł), polska okazja była doskonała. Mowa jest tutaj o sprzęcie oferującym przybliżenie 20 do nawet 60 razy, z etui i statywem stołowym w zestawie — od razu można korzystać.

Biedronka kopiuje, ale może to i dobrze?

No i nie mogę wyjść ze zdumienia, że dokładnie ten sam sprzęt trafi teraz do Biedronki. Jedyna różnica to nabite logo Hykker w chińskiej fabryce. Specyfikacja i zdjęcia skazują, że do czynienia mamy z dokładnie tym samym.

Hykker Luneta obserwacyjna 20–60 x 60

  • powiększenie bezstopniowe: 20–60 x
  • szer. pola widzenia: 29/1000 m
  • śr. soczewki: 60 mm
  • w zestawie: statyw, uchwyt na smartfon, torba transportowa z regulowanym paskiem, ściereczka

Oferta Biedronki obowiązywać będzie od 4 do 17 grudnia w wybranych sklepach stacjonarnych Biedronki (nie obejmuje Biedronka Home). Jeśli nie wrobiłeś się z niemieckim Lidlem, na zakupy możesz pomaszerować do "portugalskiego owada". Cena? Jak w Lidlu — również 139 zł.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Lidl, Biedronka, wł
Źródła tekstu: wł