Biedronka małpuje Lidla i chce tylko 139 zł. Niemców zagotowało

Skoro Biedronka posuwa się do takich chwytów, to musi być prawdziwy hit

Od 13 listopada, wyłącznie w sklepach stacjonarnych Lidla dostępna była luneta obserwacyjna z adapterem do smartfonu w cenie zaledwie 139 zł. Jak na sprzęt kosztujący w Niemczech 49,99 euro (212 zł), polska okazja była doskonała. Mowa jest tutaj o sprzęcie oferującym przybliżenie 20 do nawet 60 razy, z etui i statywem stołowym w zestawie — od razu można korzystać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Biedronka kopiuje, ale może to i dobrze?

No i nie mogę wyjść ze zdumienia, że dokładnie ten sam sprzęt trafi teraz do Biedronki. Jedyna różnica to nabite logo Hykker w chińskiej fabryce. Specyfikacja i zdjęcia skazują, że do czynienia mamy z dokładnie tym samym.

Hykker Luneta obserwacyjna 20–60 x 60

powiększenie bezstopniowe: 20–60 x

szer. pola widzenia: 29/1000 m

śr. soczewki: 60 mm

w zestawie: statyw, uchwyt na smartfon, torba transportowa z regulowanym paskiem, ściereczka