Nauka

Naukowcy odkryli punkt, w którym przyspiesza proces starzenia się

Upływ czasu może jest i liniowy, ale cały proces starzenia się człowieka już wcale taki nie jest. Naukowcy w końcu odkryli punkt zwrotny, w którym cały proces starzenia się organizmu gwałtownie przyspiesza.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:42
0
Jak to w końcu jest z tym starzeniem się?

Życie ludzkie toczy się poniekąd bardzo chwiejnym tempem. Zacznijmy chociażby od szybkiego wzrostu w dzieciństwie, przez okres wczesnej dorosłości, aż do przyspieszonego starzenia się wraz z upływem kolejnych dekad. Badanie, o którym mowa, wskazało dokładnie punkt zwrotny, w którym zazwyczaj następuje przyspieszenie - wypada on około 50. roku życia.

Wszystko to udowodnione zostało badaniem białek w ludzkim ciele, w szerokim zakresie. Po tym czasie, ścieżka starzenia się tkanek i organów staje się bardziej stroma niż była w poprzednich dekadach, a nasze żyły znacznie szybciej zanikają. 

Na podstawie białek, związanych ze starzeniem się organizmu opracowaliśmy specyficzne dla tkanek zegary wieku proteomicznego i scharakteryzowaliśmy trajektorie starzenia na poziomie narządów. Analiza czasowa ujawniła oznaki starzenia się organizmu ok. 50. roku życia. Przy czym, naczynia krwionośne to tkanka, która starzeje się przedwcześnie.

tłumaczą naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk. 

Do tej pory nie mieliśmy zbyt dobrej wiedzy na temat wzorców starzenia się poszczególnych organów, dlatego zespół badawczy przeanalizował w jaki sposób białka w różnych tkankach zmieniają się wraz z upływem czasu. Stworzył katalog białek znalezionych w tych układach, pokazujących w jaki sposób ich poziom zmienia się w miarę starzenia się. 

Poprzednie badania, przeprowadzone przez zespół amerykański, wykazał dwa kolejne szczyty starzenia się: około 44 roku życia i ponownie około 60. roku. Pamiętamy też inne badania, które podają konkretny wiek, w którym czujemy się najbardziej nieszczęśliwi

Image
telepolis
odkrycie starzenie badania naukowe Starzenie się
Zródła zdjęć: Davide Zanin Photography / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com