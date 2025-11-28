Naukowcy odkryli punkt, w którym przyspiesza proces starzenia się
Upływ czasu może jest i liniowy, ale cały proces starzenia się człowieka już wcale taki nie jest. Naukowcy w końcu odkryli punkt zwrotny, w którym cały proces starzenia się organizmu gwałtownie przyspiesza.
Jak to w końcu jest z tym starzeniem się?
Życie ludzkie toczy się poniekąd bardzo chwiejnym tempem. Zacznijmy chociażby od szybkiego wzrostu w dzieciństwie, przez okres wczesnej dorosłości, aż do przyspieszonego starzenia się wraz z upływem kolejnych dekad. Badanie, o którym mowa, wskazało dokładnie punkt zwrotny, w którym zazwyczaj następuje przyspieszenie - wypada on około 50. roku życia.
Wszystko to udowodnione zostało badaniem białek w ludzkim ciele, w szerokim zakresie. Po tym czasie, ścieżka starzenia się tkanek i organów staje się bardziej stroma niż była w poprzednich dekadach, a nasze żyły znacznie szybciej zanikają.
Na podstawie białek, związanych ze starzeniem się organizmu opracowaliśmy specyficzne dla tkanek zegary wieku proteomicznego i scharakteryzowaliśmy trajektorie starzenia na poziomie narządów. Analiza czasowa ujawniła oznaki starzenia się organizmu ok. 50. roku życia. Przy czym, naczynia krwionośne to tkanka, która starzeje się przedwcześnie.
Do tej pory nie mieliśmy zbyt dobrej wiedzy na temat wzorców starzenia się poszczególnych organów, dlatego zespół badawczy przeanalizował w jaki sposób białka w różnych tkankach zmieniają się wraz z upływem czasu. Stworzył katalog białek znalezionych w tych układach, pokazujących w jaki sposób ich poziom zmienia się w miarę starzenia się.
Poprzednie badania, przeprowadzone przez zespół amerykański, wykazał dwa kolejne szczyty starzenia się: około 44 roku życia i ponownie około 60. roku. Pamiętamy też inne badania, które podają konkretny wiek, w którym czujemy się najbardziej nieszczęśliwi.