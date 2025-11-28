Naukowcy odkryli punkt, w którym przyspiesza proces starzenia się

Jak to w końcu jest z tym starzeniem się?

Życie ludzkie toczy się poniekąd bardzo chwiejnym tempem. Zacznijmy chociażby od szybkiego wzrostu w dzieciństwie, przez okres wczesnej dorosłości, aż do przyspieszonego starzenia się wraz z upływem kolejnych dekad. Badanie, o którym mowa, wskazało dokładnie punkt zwrotny, w którym zazwyczaj następuje przyspieszenie - wypada on około 50. roku życia.

Wszystko to udowodnione zostało badaniem białek w ludzkim ciele, w szerokim zakresie. Po tym czasie, ścieżka starzenia się tkanek i organów staje się bardziej stroma niż była w poprzednich dekadach, a nasze żyły znacznie szybciej zanikają.

Na podstawie białek, związanych ze starzeniem się organizmu opracowaliśmy specyficzne dla tkanek zegary wieku proteomicznego i scharakteryzowaliśmy trajektorie starzenia na poziomie narządów. Analiza czasowa ujawniła oznaki starzenia się organizmu ok. 50. roku życia. Przy czym, naczynia krwionośne to tkanka, która starzeje się przedwcześnie. tłumaczą naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk.

Do tej pory nie mieliśmy zbyt dobrej wiedzy na temat wzorców starzenia się poszczególnych organów, dlatego zespół badawczy przeanalizował w jaki sposób białka w różnych tkankach zmieniają się wraz z upływem czasu. Stworzył katalog białek znalezionych w tych układach, pokazujących w jaki sposób ich poziom zmienia się w miarę starzenia się.