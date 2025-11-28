Kupujesz online podczas Black Friday? Wydano ostrzeżenie
Black Friday, a następnie Cyber Monday i wszystkie przedświąteczne wyprzedaże to dla nas czas wzmożonego robienia zakupów, a dla oszustów największe łowy tych, którzy w pośpiechu zapomną o najważniejszych zasadach ostrożności.
Promocja 90%? To bardzo podejrzane
W tym okresie, przestępcy najczęściej podszywają się pod znane i lubiane marki, często te luksusowe i zasypują nas niespotykanie korzystnymi promocjami. Ale pamiętajmy - oszuści wcale nie chcą nas uszczęśliwić. Chcą tylko jednego - przejąć nasze dane (najlepiej dane konta bankowości elektronicznej lub karty płatniczej) i nasze pieniądze. Zrobią naprawdę wiele, aby dobrać się do naszych oszczędności.
Wielu z nich tworzy fałszywe sklepy i podszywa się pod znane marki, wszystko po to, aby wykraść dane i pieniądze.
Kupujesz online podczas Black Friday? Pamiętaj o zachowaniu ostrożności! Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych — wybieraj sprawdzone sklepy i upewnij się, że strona jest prawdziwa, zanim zapłacisz. Bądź świadomy podczas zakupów online!
Okazja czyni złodzieja
Pamiętaj, że kiedy trafi ci się super okazja, która brzmi trochę "zbyt dobrze", sprawdź dany sklep dwa razy. Takie "okazje" potrafią być pułapką. Promocja więcej niż 30% to promocja podejrzana na tyle, że warto poświęcić odrobinę czasu na zweryfikowanie autentyczności strony internetowej.
Podczas zakupów online najważniejsze jest to, aby robić je świadomie, nawet jeśli znajdujemy się pod presją czasu, że produkt lada moment zostanie wyprzedany i nie zdążymy go kupić w tak dobrej cenie.