Kupujesz online podczas Black Friday? Wydano ostrzeżenie

Promocja 90%? To bardzo podejrzane

W tym okresie, przestępcy najczęściej podszywają się pod znane i lubiane marki, często te luksusowe i zasypują nas niespotykanie korzystnymi promocjami. Ale pamiętajmy - oszuści wcale nie chcą nas uszczęśliwić. Chcą tylko jednego - przejąć nasze dane (najlepiej dane konta bankowości elektronicznej lub karty płatniczej) i nasze pieniądze. Zrobią naprawdę wiele, aby dobrać się do naszych oszczędności.

Wielu z nich tworzy fałszywe sklepy i podszywa się pod znane marki, wszystko po to, aby wykraść dane i pieniądze.

Kupujesz online podczas Black Friday? Pamiętaj o zachowaniu ostrożności! Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych — wybieraj sprawdzone sklepy i upewnij się, że strona jest prawdziwa, zanim zapłacisz. Bądź świadomy podczas zakupów online! apeluje CSIRT KNF na swoim profilu na X.

Okazja czyni złodzieja

Pamiętaj, że kiedy trafi ci się super okazja, która brzmi trochę "zbyt dobrze", sprawdź dany sklep dwa razy. Takie "okazje" potrafią być pułapką. Promocja więcej niż 30% to promocja podejrzana na tyle, że warto poświęcić odrobinę czasu na zweryfikowanie autentyczności strony internetowej.