Nawet 60 razy! W polskim Lidlu kupisz to taniej niż w Niemczech
Już od czwartku 13 listopada sieć sklepów Lidl ruszy z genialną ofertą. To zarówno doskonały pomysł na prezent, jak i element domowego wyposażenia. W dodatku można podłączyć smartfona.
Tylko teraz w Lidlu: Luneta obserwacyjna Crivit, zoom 20-60 razy, z uchwytem na smartfon
Już 13 listopada w stacjonarnych sklepach Lidla dostępna będzie potężna luneta obserwacyjna marki Crivit, z której można korzystać zarówno przykładając oko do okularu, jak i z użyciem dołączonego uchwytu na smartfon. Dokładnie tak, możesz nie tylko podglądać zwierzęta u sąsiada w ogródku, ale nawet robić zdjęcia i nagrywać filmy.
Operowanie instrumentem znacząco ułatwia wygodny, regulowany trójnóg, a ogumowana obudowa lunety sprawia, że sprawdzi się ona nie tylko w domu, ale i w terenie. Dostępny zakres przybliżeń to od 20 do aż 60x, co dodatkowo możemy jeszcze powiększyć na ekranie telefonu.
Cena? Niemiec płakał jak oddawał
Chyba najbardziej zaskakująca jest w tym wszystkim cena. Ta u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 49,99 euro, a więc przeszło 212 zł, tymczasem polski oddział Lidla zażyczy sobie za ten bogaty zestaw zaledwie 139 zł.
Jeśli więc szukałeś kreatywnego prezentu lub podglądanie ptaszków i życia osiedla masz we krwi, trudno o lepszą okazję. W tym momencie produkt nie jest dostępny w ofercie online Lidla, będzie więc trzeba szturmować kosze w ulubionym sklepie stacjonarnym — już od czwartku 13 listopada.