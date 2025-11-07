Sprzęt

Nawet 60 razy! W polskim Lidlu kupisz to taniej niż w Niemczech

Już od czwartku 13 listopada sieć sklepów Lidl ruszy z genialną ofertą. To zarówno doskonały pomysł na prezent, jak i element domowego wyposażenia. W dodatku można podłączyć smartfona.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:30
Tylko teraz w Lidlu: Luneta obserwacyjna Crivit, zoom 20-60 razy, z uchwytem na smartfon

Już 13 listopada w stacjonarnych sklepach Lidla dostępna będzie potężna luneta obserwacyjna marki Crivit, z której można korzystać zarówno przykładając oko do okularu, jak i z użyciem dołączonego uchwytu na smartfon. Dokładnie tak, możesz nie tylko podglądać zwierzęta u sąsiada w ogródku, ale nawet robić zdjęcia i nagrywać filmy.

Operowanie instrumentem znacząco ułatwia wygodny, regulowany trójnóg, a ogumowana obudowa lunety sprawia, że sprawdzi się ona nie tylko w domu, ale i w terenie. Dostępny zakres przybliżeń to od 20 do aż 60x, co dodatkowo możemy jeszcze powiększyć na ekranie telefonu. 

Zestaw akcesoriów jest wyjątkowo bogaty

Cena? Niemiec płakał jak oddawał

Chyba najbardziej zaskakująca jest w tym wszystkim cena. Ta u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 49,99 euro, a więc przeszło 212 zł, tymczasem polski oddział Lidla zażyczy sobie za ten bogaty zestaw zaledwie 139 zł.

Jeśli więc szukałeś kreatywnego prezentu lub podglądanie ptaszków i życia osiedla masz we krwi, trudno o lepszą okazję. W tym momencie produkt nie jest dostępny w ofercie online Lidla, będzie więc trzeba szturmować kosze w ulubionym sklepie stacjonarnym — już od czwartku 13 listopada.

telepolis
Lidl nowość w lidlu astrofotografia promocja lidl luneta z lidla luneta do telefonu
Zródła zdjęć: Lidl, Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Lidl, oprac. wł