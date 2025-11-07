Nawet 60 razy! W polskim Lidlu kupisz to taniej niż w Niemczech

Tylko teraz w Lidlu: Luneta obserwacyjna Crivit, zoom 20-60 razy, z uchwytem na smartfon

Już 13 listopada w stacjonarnych sklepach Lidla dostępna będzie potężna luneta obserwacyjna marki Crivit, z której można korzystać zarówno przykładając oko do okularu, jak i z użyciem dołączonego uchwytu na smartfon. Dokładnie tak, możesz nie tylko podglądać zwierzęta u sąsiada w ogródku, ale nawet robić zdjęcia i nagrywać filmy.

Operowanie instrumentem znacząco ułatwia wygodny, regulowany trójnóg, a ogumowana obudowa lunety sprawia, że sprawdzi się ona nie tylko w domu, ale i w terenie. Dostępny zakres przybliżeń to od 20 do aż 60x, co dodatkowo możemy jeszcze powiększyć na ekranie telefonu.

Zestaw akcesoriów jest wyjątkowo bogaty

Cena? Niemiec płakał jak oddawał

Chyba najbardziej zaskakująca jest w tym wszystkim cena. Ta u naszych zachodnich sąsiadów wynosi 49,99 euro, a więc przeszło 212 zł, tymczasem polski oddział Lidla zażyczy sobie za ten bogaty zestaw zaledwie 139 zł.