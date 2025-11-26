T-Mobile przyspiesza z 5G. Te miasta właśnie dostały zasięg

Telekomy nie zwalniają tempa w rozbudowie infrastruktury. Walka o klienta toczy się teraz głównie na polu jakości usług i szybkości transferu danych. T-Mobile Polska opublikował właśnie najnowsze dane dotyczące swojego zasięgu. Magentowy operator pochwalił się uruchomieniem kolejnych nadajników działających w paśmie C.

Polowanie na białe plamy

T-Mobile w swoim najnowszym komunikacie używa dość bojowego języka. Operator stwierdził, że poluje na martwe strefy zasięgu 5G. Efekty tych polowań są widoczne w liczbach. W ostatnim czasie włączono 28 nowych stacji. Pozwalają one na korzystanie z usługi, którą sieć marketingowo nazywa "5G Bardziej".

Dzięki tym inwestycjom sygnał szybkiej sieci dotarł do zupełnie nowych miejsc. Na mapie zasięgu 5G w paśmie C pojawiły się Biskupice, Chełmno, Drohiczyn oraz Pieszyce. Mieszkańcy tych miejscowości powinni już odczuć różnicę w prędkości ładowania stron czy pobierania plików. Oczywiście pod warunkiem, że posiadają odpowiedni telefon i taryfę.

Tam T-Mobile wzmocnił sygnał

Budowa sieci to nie tylko uruchamianie nowych stacji 5G Bardziej w miejscowościach, w których ich nie było. To także zagęszczanie siatki w miejscach, gdzie ruch jest duży. T-Mobile poinformował o wzmocnieniu zasięgu w kilku istotnych punktach na mapie Polski.

Lepsze parametry sieci powinni zauważyć mieszkańcy Bytowa, Łęczycy, Piły, Zgorzelca i Żnina. Prace modernizacyjne objęły także dużą aglomerację, jaką jest Łódź. W tych lokalizacjach pojemność sieci została zwiększona. Powinno to zapobiec spadkom prędkości w godzinach szczytu.

Prawie 5000 stacji z 5G Bardziej

Obecnie w sieci T-Mobile działa już 4490 stacji bazowych oferujących 5G w paśmie C. Operator chwali się, że ze swoją najszybszą technologią dociera do ponad połowy populacji Polski. Wyścig zbrojeń między telekomami trwa w najlepsze. Otwartym jednak pozostaje pytanie, kiedy do tego wyścigu dołączy operator sieci Plus. Zieloni na razie ogłosili wygaszanie sieci 3G.