Plus wyłączy 3G. Klientów czeka wymiana telefonów

Operator sieci Plus rozpoczyna przygotowania do zastąpienia usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologii 3G rozwiązaniami opartymi o technologię 4G/LTE. Niestety, Plus nie określił daty operacji ani harmonogramu wyłączeń. Najprawdopodobniej jak w pozostałych sieciach wygaszanie 3G będzie przebiegać etapami dla różnych regionów Polski.

Jak przekonuje Plus, przełączenie technologii 3G na 4G/LTE pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych częstotliwości, co przełoży się na poprawę jakości usług, przyspieszenie dostępu do internetu w usłudze mobilnej oraz stabilniejsze połączenia głosowe.

Technologia 3G jest wciąż używana przez część klientów, jednak w planie jest jej wyłączenie i zastąpienie rozwiązaniami opartymi na działających obecnie 4G/LTE.

W związku z planowanymi zmianami Plus zachęca klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych – do sprawdzenia, czy ich urządzenia obsługują nowsze standardy łączności komórkowej. W przypadku starszych telefonów i kart SIM może być konieczna ich wymiana, aby zapewnić pełną funkcjonalność usług po wyłączeniu 3G. O dalszych krokach, w tym planowanym harmonogramie wyłączania 3G, Plus będzie informował na bieżąco.