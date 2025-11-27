T-Mobile podwaja gigabajty. Jest tylko jeden warunek

Wystarczy doładować konto

Od 27 listopada do 1 grudnia 2025 r., każdy klient, który doładuje konto w aplikacji Mój T-Mobile lub Moja Heyah kwotą minimum 5 zł , otrzyma podwojoną liczbę gigabajtów w stosunku do standardowej oferty.

Promocja obejmuje wszystkie doładowania w taryfach GO! (T-Mobile na Kartę) oraz Dniówka (Heyah). W praktyce oznacza to, że np. doładowanie za 35 zł w T-Mobile daje aż 40 GB na 30 dni, a w Heyah – 70 GB na 35 dni. Najbardziej wymagający klienci, którzy intensywnie korzystają z internetu mobilnego w T-Mobile, mogą zyskać nawet 200 GB w T-Mobile lub 400 GB w Heyah przy doładowaniu za 200 zł.