T-Mobile podwaja gigabajty. Jest tylko jeden warunek
T-Mobile wystartował z nową promocją – dodaje w bonusie darmowe gigabajty. Można je zgarnąć za każde doładowanie w ofertach na kartę. Warto się pospieszyć, bo okazja trwa tylko kilka dni.
Magentowy operator ma kolejny prezent z okazji Black Friday, tym razem są to bonusowe gigabajty w ofertach prepaid – w T-Mobile oraz Heyah.
Wystarczy doładować konto
Od 27 listopada do 1 grudnia 2025 r., każdy klient, który doładuje konto w aplikacji Mój T-Mobile lub Moja Heyah kwotą minimum 5 zł, otrzyma podwojoną liczbę gigabajtów w stosunku do standardowej oferty.
Promocja obejmuje wszystkie doładowania w taryfach GO! (T-Mobile na Kartę) oraz Dniówka (Heyah). W praktyce oznacza to, że np. doładowanie za 35 zł w T-Mobile daje aż 40 GB na 30 dni, a w Heyah – 70 GB na 35 dni. Najbardziej wymagający klienci, którzy intensywnie korzystają z internetu mobilnego w T-Mobile, mogą zyskać nawet 200 GB w T-Mobile lub 400 GB w Heyah przy doładowaniu za 200 zł.
Tabela doładowań dla T-Mobile na kartę
Tabela doładowań Heyah
