T-Mobile podwaja gigabajty. Jest tylko jeden warunek

T-Mobile wystartował z nową promocją – dodaje w bonusie darmowe gigabajty. Można je zgarnąć za każde doładowanie w ofertach na kartę. Warto się pospieszyć, bo okazja trwa tylko kilka dni.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:40
Magentowy operator ma kolejny prezent z okazji Black Friday, tym razem są to bonusowe gigabajty w ofertach prepaid – w T-Mobile oraz Heyah.

Wystarczy doładować konto

Od 27 listopada do 1 grudnia 2025 r., każdy klient, który doładuje konto w aplikacji Mój T-Mobile lub Moja Heyah kwotą minimum 5 zł, otrzyma podwojoną liczbę gigabajtów w stosunku do standardowej oferty.

Promocja obejmuje wszystkie doładowania w taryfach GO! (T-Mobile na Kartę) oraz Dniówka (Heyah). W praktyce oznacza to, że np. doładowanie za 35 zł w T-Mobile daje aż 40 GB na 30 dni, a w Heyah – 70 GB na 35 dni. Najbardziej wymagający klienci, którzy intensywnie korzystają z internetu mobilnego w T-Mobile, mogą zyskać nawet 200 GB w T-Mobile lub 400 GB w Heyah przy doładowaniu za 200 zł.

Tabela doładowań dla T-Mobile na kartę

Tabela doładowań Heyah

To idealna okazja, by cieszyć się szybkim internetem w najlepszej magentowej sieci 5G Bardziej – bez ograniczeń i w świetnej cenie

– zachwala T-Mobile.
