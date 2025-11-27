Plus odpalił nową strefę. Zobacz, co tam znajdziesz

Strefa gamingowa dostępna jest pod adresem www.plus.pl/lp/strefa-gamingowa. Znalazły się w niej najnowsze smartfony, tablety, laptopy czy konsole. Operator przekonuje, że sprzęty mogą być dobrym pomysłem na prezent.

Tym, którzy lubią grać poza domem, ale nie mają dużego budżetu, Plus poleca smartfon stworzony z myślą o graczach – Nubia Neo GT 3 5G. Smartfon wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala Full HD+ (120 Hz, 1300 nitów) i napędza go układ Unisoc T9100 wspierany przez 12 GB RAM. Doczepiany cooler dba o optymalną temperaturę telefonu nawet podczas bardzo intensywnych sesji. Taki zestaw dostępny jest w Plusie za 1049 zł – 1 zł na start – 12 rat po 87,33 zł/mies.

Zwolennicy większych ekranów z pewnością ucieszą się z tabletu REDMAGIC Astra, który łączy gamingową wydajność z mobilnością – ma stosunkowo niewielkie wymiary i 9,06-calowy ekran LTPO OLED 2,4K. Ten model wyposażony jest w układ Snapdragon 8 Elite, chłodzenie ICE-X i baterię 8200 mAh Sonic Charging, a w Plusie można go kupić za 2999 zł – 299 zł na start – 12 rat po 225 zł/mies.

Uwagę graczy stacjonarnych przykuje laptop Acer Nitro Lite 16. Wydajny procesor Intel Core pozwala na swobodne przełączanie się między wymagającymi aplikacjami, grami i codziennymi obowiązkami. Realistyczną grafikę zapewniają układy RTX NVIDIA drugiej generacji. Teraz dostępny jest w Plusie za 3599 zł – 349 zł na start – 12 rat po 270,83 zł/mies.

Fani konsol również znajdą coś dla siebie. Konsola Sony PlayStation 5 Slim Chassis E dostępna jest teraz w ofercie z grą FC26. To gwarancja sportowych emocji w najlepszym wydaniu i propozycja idealna dla miłośników piłki nożnej oraz rywalizacji ze znajomymi. Plus oferuje powyższy zestaw za 2900 zł – 299 zł na start – 12 rat po 216,67 zł/mies.