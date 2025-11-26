Play sypnął okazjami na Black Week. Możesz sporo zaoszczędzić
Już za dwa dni Black Friday 2025. Dla Play to za mało, więc ma cały Black Week okazji.
Black Week w Play
Końcówka listopada to tradycyjnie czas żniw dla łowców promocji. Fioletowy operator nie czekał na ostatnią chwilę i wystartował z mocnym uderzeniem ofertowym. Jeśli planowaliście zmianę operatora lub zakup nowego sprzętu, warto rzucić okiem na to zestawienie.
Największe emocje budzą oczywiście smartfony. Play przygotował obniżki sięgające nawet 800 złotych. Co ważne, przeceny dotyczą modeli, które w 2025 roku cieszą się sporym wzięciem. Na liście znalazł się między innymi model Google Pixel 9a oraz wyczekiwany przez wielu Samsung Galaxy S25 FE.
Flagowce i średniaki w dół
W niższych cenach są oczywiście również inne smartfony. Lista wygląda tak:
- Apple iPhone 15 128 GB – taniej do 700 zł (najniższa cena z 30 dni: 3199 zł),
- Google Pixel 9a 8/128 GB – taniej do 800 zł (najniższa cena z 30 dni: 2799 zł),
- Samsung Galaxy S25 FE 128 GB – taniej do 800 zł (najniższa cena z 30 dni: 1799 zł),
- Realme 14 Pro+ 5G 12/512 GB – taniej do 420 zł (najniższa cena z 30 dni: 1919 zł),
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512 GB – taniej do 330 zł (najniższa cena z 30 dni: 1729 zł),
- Motorola Edge 50 Neo 12/512 GB – taniej do 250 zł (najniższa cena z 30 dni: 1249 zł),
- Honor 400 Lite 8/256 GB – taniej do 80 zł (najniższa cena z 30 dni: 779 zł).
Uwaga: rabaty na smartfony dotyczą klientów przenoszących numer w taryfie Play L oraz Homebox. Wysokość obniżki zależy od wybranej oferty. Promocja trwa do 3 grudnia lub do wyczerpania puli urządzeń.
Z promocji można skorzystać do 3 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania puli urządzeń.
Rabat na fioletowy abonament
Sprzęt to nie wszystko. Play przygotował też coś dla osób, które szukają oszczędności na samym abonamencie. W sklepie online można zgarnąć stały rabat w wysokości 20 zł miesięcznie:
- Play L z nielimitowanym Internetem 5G za 75 zł miesięcznie, zamiast 95 zł,
- Play Homebox z nielimitowanym Internetem 5G w pakiecie z dodatkową kartą z Internetem mobilnym 5G w cenie 90 zł miesięcznie, zamiast 110 zł.
Oferta jest skierowana do klientów przenoszących numer oraz kupujących nowy numer.
Internet domowy i router za grosze
Promocja na abonament obejmuje taryfy z nielimitowanym Internetem 5G. W skali roku daje to 240 zł oszczędności, co jest już odczuwalną kwotą. Operator mocno promuje też rozwiązania do Internetu stacjonarnego i biurowego.
Uwagę zwraca oferta na router ZTE MC888C. To solidny sprzęt z obsługą sieci 5G, który poradzi sobie ze streamingiem i pracą zdalną. W ofercie online jego cena spadła drastycznie – z niemal 800 zł do 449 zł. To jedna z lepszych ofert na rynku na tego typu urządzenie. Dla wymagających przygotowano także wersje z paczką 500 GB lub nielimitowanym Internetem 5G.
Na liście przecen znalazły się też tablety, w tym nowości od Samsunga z serii Galaxy Tab S11 oraz tańsze modele Lenovo i Xiaomi. W planie Internetu mobilnego 5G 150 GB za 25 zł miesięcznie po rabatach znajdziesz:
- tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite 6/128 GB 5G + S Pen – taniej do 350 zł (najniższa cena z 30 dni: 1999 zł),
- laptop ACER Chromebook 315 CB315-6H-TCO-C7L6 – taniej do 200 zł (najniższa cena z 30 dni: 1999 zł),
- tablet Lenovo Idea Tab 11 8/128 GB WiFi + rysik – taniej do 150 zł (najniższa cena z 30 dni: 899 zł),
- tablet Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 6/128 GB 5G – taniej do 200 zł (najniższa cena z 30 dni: 1599 zł),
- tablet Lenovo Yoga Tab Plus 16/256 GB WiFi + klawiatura + rysik – taniej do 150 zł (najniższa cena z 30 dni: 2849 zł),
- tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 12/256 GB WiFi + S Pen – taniej do 400 zł (najniższa cena z 30 dni: 5699 zł),
- tablet Samsung Galaxy Tab S11 12/256 GB WiFi + S Pen – taniej do 400 zł (najniższa cena z 30 dni: 4099 zł),
- router stacjonarny 5G ZTE MC888C – taniej do 350 zł – tylko na play.pl (najniższa cena z 30 dni: 799 zł).