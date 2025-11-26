Play sypnął okazjami na Black Week. Możesz sporo zaoszczędzić

Black Week w Play

Końcówka listopada to tradycyjnie czas żniw dla łowców promocji. Fioletowy operator nie czekał na ostatnią chwilę i wystartował z mocnym uderzeniem ofertowym. Jeśli planowaliście zmianę operatora lub zakup nowego sprzętu, warto rzucić okiem na to zestawienie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Największe emocje budzą oczywiście smartfony. Play przygotował obniżki sięgające nawet 800 złotych. Co ważne, przeceny dotyczą modeli, które w 2025 roku cieszą się sporym wzięciem. Na liście znalazł się między innymi model Google Pixel 9a oraz wyczekiwany przez wielu Samsung Galaxy S25 FE.

Google Pixel 9a 0 opinii Google Pixel 9a 0 opinii Ekran 6.30" P-OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.1 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 5100mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S25 FE 0 opinii Samsung Galaxy S25 FE 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Flagowce i średniaki w dół

W niższych cenach są oczywiście również inne smartfony. Lista wygląda tak:

Uwaga: rabaty na smartfony dotyczą klientów przenoszących numer w taryfie Play L oraz Homebox. Wysokość obniżki zależy od wybranej oferty. Promocja trwa do 3 grudnia lub do wyczerpania puli urządzeń. informuje Play

Z promocji można skorzystać do 3 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania puli urządzeń.

Rabat na fioletowy abonament

Sprzęt to nie wszystko. Play przygotował też coś dla osób, które szukają oszczędności na samym abonamencie. W sklepie online można zgarnąć stały rabat w wysokości 20 zł miesięcznie:

Play L z nielimitowanym Internetem 5G za 75 zł miesięcznie , zamiast 95 zł,

, zamiast 95 zł, Play Homebox z nielimitowanym Internetem 5G w pakiecie z dodatkową kartą z Internetem mobilnym 5G w cenie 90 zł miesięcznie, zamiast 110 zł.

Oferta jest skierowana do klientów przenoszących numer oraz kupujących nowy numer.

Internet domowy i router za grosze

Promocja na abonament obejmuje taryfy z nielimitowanym Internetem 5G. W skali roku daje to 240 zł oszczędności, co jest już odczuwalną kwotą. Operator mocno promuje też rozwiązania do Internetu stacjonarnego i biurowego.

Uwagę zwraca oferta na router ZTE MC888C. To solidny sprzęt z obsługą sieci 5G, który poradzi sobie ze streamingiem i pracą zdalną. W ofercie online jego cena spadła drastycznie – z niemal 800 zł do 449 zł. To jedna z lepszych ofert na rynku na tego typu urządzenie. Dla wymagających przygotowano także wersje z paczką 500 GB lub nielimitowanym Internetem 5G.

Na liście przecen znalazły się też tablety, w tym nowości od Samsunga z serii Galaxy Tab S11 oraz tańsze modele Lenovo i Xiaomi. W planie Internetu mobilnego 5G 150 GB za 25 zł miesięcznie po rabatach znajdziesz: