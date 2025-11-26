T-Mobile z nowym regulaminem. Rok spokoju kosztuje 30 zł

Rok ważności konta w T-Mobile

Usługa "Rok ważności konta" nie jest nowością na rynku, ale od dzisiaj, czyli 26 listopada 2025 roku, w T-Mobile na kartę obowiązuje jej nowy regulamin. Dotyczy on popularnej taryfy GO!. To dobra okazja, by przyjrzeć się, ile obecnie kosztuje "święty spokój" z ważnością numeru i jak dokładnie działa ten mechanizm.

Magentowy operator wycenił roczną ważność konta na 30 zł. Jest to opłata jednorazowa. W zamian użytkownik otrzymuje wydłużenie ważności konta na połączenia wychodzące do pełnych 365 dni kalendarzowych. Co istotne, usługa ta nie odnawia się cyklicznie, więc po upływie roku trzeba pamiętać o niej ponownie.

Jak włączyć i kto może skorzystać?

Aktywacja jest bardzo prosta i można ją przeprowadzić trzema kanałami. Użytkownicy preferujący rozwiązania cyfrowe mogą skorzystać z aplikacji Mój T-Mobile, wybierając opcję w zakładce "Usługi dodatkowe". Zwolennicy kodów mogą wpisać na klawiaturze telefonu *508*1#, a osoby wolące SMS-y mogą wysłać wiadomość o treści AKTRWK na numer 8018.

Włączenie usługi zostanie potwierdzone wiadomością SMS, co powinno nastąpić w ciągu 24 godzin. Warto wiedzieć, że z opcji tej można skorzystać nawet wtedy, gdy telefon ma już zablokowane połączenia wychodzące. Jedynym warunkiem jest posiadanie na koncie wystarczających środków, aby operator mógł pobrać opłatę 30 zł.

Na to trzeba uważać

Przed aktywacją warto sprawdzić obecny stan konta. Nowy regulamin jasno precyzuje, że maksymalny okres ważności nie może przekroczyć 365 dni. Oznacza to, że dni nie sumują się w nieskończoność. Jeśli masz konto ważne jeszcze przez pół roku, usługa dopełni ten czas do roku, a nie doda kolejne 365 dni ekstra.

Należy też pamiętać, że usługa dotyczy tylko ważności konta głównego. Nie przedłuża ona ważności zgromadzonych gigabajtów, jednostek promocyjnych czy innych pakietów. Jeśli zdecydujecie się na aktywację, a potem zmienicie zdanie, nie ma możliwości zlecenia dezaktywacji usługi. Ponowne włączenie przedłużenia jest możliwe nie częściej niż raz na 48 godzin.

Nowy regulamin usługi znajdziesz tutaj.

