Play ma już 13 tysięcy stacji bazowych. Koniec roamingu

13-tysięczna stacja bazowa Play została uruchomiona w Toruniu. Operator przekonuje, że wybór tej lokalizacji jest symboliczny – to miasto jest od lat środowiskiem testowym nowych technologii sieciowych. W Toruniu Play uruchamiał pierwsze nadajniki LTE, wdrażał technologię 5G, a także przeprowadzał liczne pilotaże i testy.

Stacja nr 13 000 jest zlokalizowana w Motoarenie im. Mariana Rosego – czyli na toruńskim stadionie żużlowym. Jest to nowoczesna instalacja obsługująca wszystkie dostępne technologie, w tym 5G, która znacząco wzmocni zasięg i pojemność sieci, zapewniając użytkownikom jeszcze szybszy i niezawodny dostęp do internetu.

Play intensywnie modernizował sieć

Od początku 2025 roku sieć komórkowa Play powiększyła się aż o 574 stacje bazowe. Rekordowym miesiącem w zakresie rozbudowy sieci był październik, kiedy fioletowy operator uruchomił 80 nowych stacji bazowych. Obiekty powstawały zarówno w dużych miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, jak i w popularnych miejscowościach turystycznych, takich jak Puck, Kołobrzeg czy Bukowina Tatrzańska.

Rozwój sieci to nie tylko nowe stacje, ale także konsekwentna modernizacja istniejącej infrastruktury. Rok 2025 jest dla Play kluczowy pod względem strategicznych projektów sieciowych, takich jak zastąpienie technologii 3G nowszymi generacjami sieci 4G i 5G oraz wdrażanie łączności w paśmie 700 MHz znacząco poprawiającej zasięg.

Koniec ery roamingu krajowego

Wraz z końcem bieżącego roku Play przestanie korzystać z roamingu krajowego. Jest to zwieńczenie procesu uniezależniania się od krajowych partnerów roamingowych, który rozpoczął się w grudniu 2019 r.