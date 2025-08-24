T Phone 3 ma asa w rękawie. Tego nie znajdziesz u konkurencji (test)

T Phone 3 to duży smartfon, porównywalny z używanym przeze mnie na co dzień Samsungiem Galaxy S24 Ultra. Telefon Magentowych ma między innymi podobną grubość, ale nic tu nie wystaje z tylnego panelu. A w zasadzie wystają obiektywy dwóch aparatów, jednak tylko na ułamek milimetra.

Urządzenie wygląda na tanie, co nie znaczy, że nie jest atrakcyjne wizualnie. Działa płynnie, pozwala na korzystanie z sieci 5G, daje też dostęp do zaawansowanej sztucznej inteligencji. Co więcej, można w nim samodzielnie wymienić baterię. A jak to wszystko się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

W kartonowym pudełku znalazłem smartfon T Phone 3 w kolorze Ice Silver (srebrnym). A także kabel USB-C i metalową igłę do wysuwania tacki na karty nanoSIM i microSD. Zestaw uzupełniała wielojęzyczne instrukcja Quick Star Guide, naklejka o normach spełnianych przez telefon oraz… ważny do 1 marca 2027 roku kod QR na 18-miesiączną subskrypcję Perplexity Pro. To identyczny dodatek, jak w przypadku urządzenia T Tablet 2.

T Phone 3 sprzedawany jest w zestawie ze słuchawkami T-Mobile TWE220. One również do mnie dotarły. Do kompletu brakowało tylko etui, które też jest dodawane do kompletu sprzedażowego.

Gruby, ale bez garba

T Phone 3 nie został wykonany z najwyższej klasy materiałów, jednak wygląda atrakcyjnie i, co istotne dla niektórych użytkowników, nic z niego nie wystaje. No prawie. Tylny panel smartfonu jest niemal płaski, nie licząc obiektywów tylnych aparatów. Wystają one jednak na mniej niż pół milimetra, więc można to pominąć.

Powierzchnia „plecków” ma ciekawe, matowe wykończenia, które jest przyjemne w dotyku i nie zbiera odcisków palców (jak błyszczące szkło chroniące wyświetlacz). Całość świetne leży w dłoni, choć jest dość śliska (trzeba uważać przy używaniu w rękawiczkach).

Na bokach T Phone 3 ma dwie śrubki. Do czego służą? O tym w rozdziale dotyczącym baterii 😉

Biometria działa sprawnie i szybko

Testowany smartfon T-Mobile można odblokować między innymi za pomocą biometrii. Do dyspozycji mamy zintegrowany z magentowym przyciskiem zasilania czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Podczas używania T Phone’a nie miałem żadnych problemów ani z jednym, ani z drugim. Oba rozwiązania działają sprawnie i szybko. Skaner odcisków palców ma też świetną lokalizację.

Ładne kolory, ale przeciętna jasność

Za wyświetlanie obrazu odpowiada tu 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli. Daje to zagęszczenie punktów na poziomie 400 ppi oraz obraz ostry obraz, pozbawiony poszarpanych krawędzi. Dobrze się prezentują również kolory, choć obraz zauważalnie ciemnieje przy niektórych kątach patrzenia.

Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) 6626 K 95,6% sRGB

70,9% AdobeRGB

81,0% DCI P3 116,0% sRGB

79,9% AdobeRGB

82,2% DCI P3 0,14 (1,14) Pokaż więcej

Zmierzona maksymalna jasność ekranu wyniosła 516 nitów. Taka sama wartość była zarówno przy regulacji ręcznej, jak i automatycznej. W zacienionych miejscach to wystarcza, jednak w pełnym słońcu przydałoby się więcej.

Głośniki warte budżetowca

T Phone 3 został wyposażony w głośniki stereo, które są dosyć głośne. Maksimum zmierzone w odległości 60 cm od nich sięgnęło 83,3 dB podczas słuchania muzyki z Tidala oraz 84,4 dB podczas odtwarzania dzwonków zapisanych w pamięci telefonu. Dzwoniącego telefonu nie powinien więc nikt przegapić.

Na tym jednak zalety w zasadzie się kończą. Jakość dźwięku przy słuchaniu muzyki jest taka sobie. Tony wysokie i bardzo wysokie dominują nad pozostałymi w nieprzyjemny sposób, a przy wysokiej głośności są czasem słyszalne zakłócenia typowe dla słabych głośników. Tony średnie i niskie brzmią znacznie lepiej, ale to za mało, by T Phone 2 nadawał się do słuchania muzyki.

Polecam użycie słuchawek lub zewnętrznego głośnika. Podłączymy je przewodowo za pomocą gniazda audio Jack 3,5 mm lub przez Bluetooth.

Android 15 oraz inteligentne dodatki

T Phone 3 pracuje pod kontrolą niemal czystego systemu Android 15. Dzięki temu interfejs systemowy wygląda prosto i schludnie, ale i dość surowo.

Magentowy operator dodał tu swoją tapetę, aplikacje Mój T-Mobile i Nawigacja T-Mobile, a także takie dodatki, jak Perplexity i Picsart. Obie się przydadzą, ponieważ T-Mobile razem z telefonem daje kod na 18-miesięczną subskrypcję Perplexity Pro oraz 3-miesięczny dostęp do Picsart Pro. To ostatnie przyda się na przykład do inteligentnej edycji zdjęć zrobionych aparatami smartfonu.

Jeśli chodzi o inteligentne narzędzia, to w aplikacji Mój T-Mobile znajdziemy asystenta Magenta AI, bazującego na Perplexity, a także Gemini i Gemini Live Google’a.

5G Bardziej i cała reszta

Jak przystało na smartfon sygnowany marką T-Mobile, na pokładzie nie mogło zabraknąć obsługi magentowego 5G Bardziej, czyli szybkiego 5G w paśmie C. Oczywiście skorzystać możemy również sieci innych operatorów. Do dyspozycji mamy tu również Wi-Fi, ale w nieco leciwym już standardzie 802.11ac. Jedno i drugie pozwala na skorzystanie z szybkiego dostępu do Internetu.

Smartfon dobrze sobie radzi z łapaniem zasięgu, oferuje też takie rozwiązania, jak WiFi Calling i VoLTE. Dzięki temu nie można narzekać na jakość połączeń głosowych. Jeśli chodzi o sieci komórkowe, T Phone 3 pozwala na korzystanie z dwóch kart SIM (nanoSIM + eSIM).

W komplecie jest również Bluetooth do parowania z innymi urządzeniami i przesyłania danych oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Do tego nawigacja GPS i cyfrowy kompas. Problemy? Nie zauważyłem.

Aparaty, które lubią światło

Główny aparat w T Phonie ma rozdzielczość 50 Mpix i świetnie mu wychodzą zdjęcia w dobrych oświetleniowych. W nocy wyniki jego działania są znacznie gorsze, chyba że skorzystamy z trybu Noc. Potrafi on pozytywnie zaskoczyć. Jest też 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro, jednak ciężko jest nim zrobić ostre zdjęcie.

Z przednim aparatem (13 Mpix) jest podobnie, jak z głównym – wiele zależy od oświetlenia fotografowanej sceny. Tryb nocny tu nie działa.

Domyślna aplikacja fotograficzna jest prosta w obsłudze i oferuje kilka użytecznych trybów pracy, łącznie z PRO. Można się też stąd szybko dostać do narzędzi AI, dostępnych w aplikacji Picsart.

Czas na przykładowe zdjęcia i filmy, zrobione aparatami T Phone’a 3.

Zdjęcia z głównego aparatu:

Zdjęcia makro:

Zdjęcia z przedniego aparatu:

Filmy:

Płynne działanie z niewielkimi przycięciami

T Phone 3 nie jest mistrzem wydajności. Jednak pracujący w jego wnętrzu Snapdragon 6 Gen 3 oraz 6 GB RAM-u na ogół wystarczają, by wszystko działało płynnie. Podczas testów zdarzały się momenty, gdy interfejs systemowy się lekko przycinał. Na szczęście, psuło to co najwyżej efekt wizualny.

Wydajność

ogólna Antutu

10 Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie T Phone 3 555395 1007 2991 280 CMF Phone 2 Pro 667605 1007 2957 531 Honor 400 Lite 435936 959 2287 207 Honor Magic7 Lite 554738 939 2790 706 Infinix Hot 50 Pro+ 437281 711 1998 175 Infinix Note 40 435804 731 2004 73,7 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Infinix Note 40 Pro+ 5G 452748 916 2287 73,9 Motorola Edge 60 653522 1045 2969 577 Motorola Moto G56 5G 477121 1030 2385 242 Motorola ThinkPhone25 691781 1049 3005 566 Oppo Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Samsung Galaxy A36 5G 653033 1011 2959 304 T Phone 2 Pro 407736 947 2688 349 T Tablet 2 406386 782 1965 203 Ulefone Armor 21 414303 724 2014 68,7 Ulefone Power Armor 19T 403819 732 2035 69,9 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p) Car Chase

(1080p) T Phone 3 880 99,00% 981 1830 42,5 CMF Phone 2 Pro 852 99,30% 951 1939 38 Honor 400 Lite n.d. n.d. 394,3 1031 42,5 Honor Magic7 Lite 612 99,50% 712 1356 34,7 Infinix Hot 50 Pro + 381 98,40% 390,2 982,6 28,5 Infinix Note 40 378 97,40% 390 996,7 37 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Infinix Note 40 Pro+ 5G n/d n/d 422,7 1129 43,1 Motorola Edge 60 852 99,30% 945,7 1963 38 Motorola Moto G56 5G - - 409,3 1071 - Motorola ThinkPhone25 858 99,60% 952.5 1964 35 OPPO Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Samsung Galaxy A36 897 99,20% 1014 1760 37,6 T Phone 2 Pro 610 99,50% 708 1350 - T Tablet 2 342 99,40% 347 874 39,5 Ulefone Armor 21 344 99,40% 349,2 899 35 Ulefone Power Armor 19T 336 99,40% 349 902 45 Pokaż więcej

Smartfon T-Mobile nie wie, co to throttling. Spadek wydajności podczas testów sięgnął maksymalnie 1%, więc można go pominąć. Obudowa telefonu osiągnęła w najcieplejszym miejscu 42,5°C.

T Phone 3 ma 128 GB pamięci masowej, co daje prawie 103 GB miejsca na dane użytkownika. Jeśli to nie wystarczy, można sięgnąć po kartę pamięci microSD.

Bateria na cały dzień pracy

T Phone 3 jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów, energii wystarcza na ponad 10 godzin oglądania filmów. Podczas normalnego korzystania z urządzenia, musiałem sięgać po ładowarkę niemal codziennie. Jednak nie trzeba się bardzo starać, by ten czas wydłużyć do dwóch dni. T Phone 3 zostawiony w spokoju wytrzyma nawet kilka dni z dala od ładowarki.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas

pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) T Phone 3 5000 6,6" 1080 x 2408 120 615 CMF Phone 2 Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 940 Honor Magic7 Lite 6600 6,78" 1224 x 2700 120 950 Honor Magic7 Pro 5270 6,8 1280 x 2800 120 1153 Infinix Hot 50 Pro+ 5000 6,78" 1080 x 2436 120 667 Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 60 5200 6,67" 1220 x 2712 120 906 Motorola ThinkPhone25 4310 6,36" 1220 x 2670 120 827 Oppo Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Samsung Galaxy A36 5G 5000 6,7" 1080 x 2340 120 780 T Phone 2 Pro 5000 6,8" 1080 x 2436 120 863 T Tablet 2 6000 10,1" 1920 x 1200 60 303 Pokaż więcej

Smartfon jest sprzedawany bez ładowarki, ale obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 25 W. Gdy użyłem ładowarki firmy Samsung o takiej właśnie mocy, poziom naładowania urósł od 0% do 100% w około 75 minut.

Na koniec ciekawostka: baterię w T Phonie 3 można samodzielnie wymienić. W dołączonej do zestawu instrukcji znajdziemy opis kolejnych kroków, które należy w tym celu wykonać. W skrócie: trzeba odkręcić dwie śrubki po bokach i zdjąć tylny panel.

Dobry telefon, genialna oferta

T Phone 3 to najnowsza propozycja własnej marki T-Mobile, która udowadnia, że niedrogi smartfon nie musi być nudny. Urządzenie stawia na prostotę i funkcjonalność, co widać w jego solidnej, choć wykonanej z tworzyw sztucznych, konstrukcji. Projektanci zrezygnowali z krzykliwych ozdobników na rzecz ergonomii i praktycznego, matowego wykończenia, które świetnie leży w dłoni i nie zbiera odcisków palców.

W codziennym użytkowaniu T Phone 3 działa sprawnie i przewidywalnie. Zastosowane podzespoły w połączeniu z niemal czystym systemem Android zapewniają płynność działania w typowych zadaniach, takich jak przeglądanie Internetu czy korzystanie z mediów społecznościowych. Choć nie jest to demon szybkości, a sporadyczne spowolnienia mogą się zdarzyć, to w swojej klasie cenowej oferuje satysfakcjonującą kulturę pracy, uzupełnioną o pełne wsparcie dla łączności 5G.

Największym zaskoczeniem i zarazem cechą, która wyróżnia T Phone 3 na tle całej konkurencji, jest możliwość samodzielnej wymiany baterii. To ukłon w stronę praktyczności i długowieczności urządzenia, o którym inni producenci dawno zapomnieli. Poza tym, smartfon oferuje solidny aparat główny, który dobrze radzi sobie w dziennym świetle, oraz sprawnie działające zabezpieczenia biometryczne, co czyni go niezawodnym narzędziem na co dzień.

Ostateczną ocenę T Phone 3 należy jednak postawić w kontekście jego ceny. Smartfon, dostępny wyłącznie w T-Mobile, kosztuje 969 zł bez umowy. Prawdziwą siłą tej oferty jest jednak dołączony zestaw dodatków: etui, bezprzewodowe słuchawki z ANC, a przede wszystkim 18-miesięczny dostęp do Perplexity Pro i 3-miesięczny do Picsart Pro. Wartość samych bonusów ponad dwukrotnie przewyższa cenę telefonu, co czyni tę propozycję jedną z najbardziej opłacalnych na rynku dla osób szukających kompletnego pakietu.