T Phone 3 ma asa w rękawie. Tego nie znajdziesz u konkurencji (test)
Sierpień przyniósł kilka nowości sprzętowych w T-Mobile. Magentowy operator wprowadził do swojej oferty nowy tablet i smartfon, sygnowane własną marką. Ten drugi, T Phone 3, jest bohaterem niniejszej recenzji.
T Phone 3 to duży smartfon, porównywalny z używanym przeze mnie na co dzień Samsungiem Galaxy S24 Ultra. Telefon Magentowych ma między innymi podobną grubość, ale nic tu nie wystaje z tylnego panelu. A w zasadzie wystają obiektywy dwóch aparatów, jednak tylko na ułamek milimetra.
Urządzenie wygląda na tanie, co nie znaczy, że nie jest atrakcyjne wizualnie. Działa płynnie, pozwala na korzystanie z sieci 5G, daje też dostęp do zaawansowanej sztucznej inteligencji. Co więcej, można w nim samodzielnie wymienić baterię. A jak to wszystko się sprawuje na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.
W kartonowym pudełku znalazłem smartfon T Phone 3 w kolorze Ice Silver (srebrnym). A także kabel USB-C i metalową igłę do wysuwania tacki na karty nanoSIM i microSD. Zestaw uzupełniała wielojęzyczne instrukcja Quick Star Guide, naklejka o normach spełnianych przez telefon oraz… ważny do 1 marca 2027 roku kod QR na 18-miesiączną subskrypcję Perplexity Pro. To identyczny dodatek, jak w przypadku urządzenia T Tablet 2.
T Phone 3 sprzedawany jest w zestawie ze słuchawkami T-Mobile TWE220. One również do mnie dotarły. Do kompletu brakowało tylko etui, które też jest dodawane do kompletu sprzedażowego.
Gruby, ale bez garba
T Phone 3 nie został wykonany z najwyższej klasy materiałów, jednak wygląda atrakcyjnie i, co istotne dla niektórych użytkowników, nic z niego nie wystaje. No prawie. Tylny panel smartfonu jest niemal płaski, nie licząc obiektywów tylnych aparatów. Wystają one jednak na mniej niż pół milimetra, więc można to pominąć.
Powierzchnia „plecków” ma ciekawe, matowe wykończenia, które jest przyjemne w dotyku i nie zbiera odcisków palców (jak błyszczące szkło chroniące wyświetlacz). Całość świetne leży w dłoni, choć jest dość śliska (trzeba uważać przy używaniu w rękawiczkach).
Na bokach T Phone 3 ma dwie śrubki. Do czego służą? O tym w rozdziale dotyczącym baterii 😉
Biometria działa sprawnie i szybko
Testowany smartfon T-Mobile można odblokować między innymi za pomocą biometrii. Do dyspozycji mamy zintegrowany z magentowym przyciskiem zasilania czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Podczas używania T Phone’a nie miałem żadnych problemów ani z jednym, ani z drugim. Oba rozwiązania działają sprawnie i szybko. Skaner odcisków palców ma też świetną lokalizację.
Ładne kolory, ale przeciętna jasność
Za wyświetlanie obrazu odpowiada tu 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli. Daje to zagęszczenie punktów na poziomie 400 ppi oraz obraz ostry obraz, pozbawiony poszarpanych krawędzi. Dobrze się prezentują również kolory, choć obraz zauważalnie ciemnieje przy niektórych kątach patrzenia.
|Temperatura bieli
|Pokrycie Gamy
|Objętość Gamy
|Średnie ∆E (MAX)
|
6626 K
|95,6% sRGB
70,9% AdobeRGB
81,0% DCI P3
|116,0% sRGB
79,9% AdobeRGB
82,2% DCI P3
|0,14 (1,14)
[zrzut – wykres kolory]
Zmierzona maksymalna jasność ekranu wyniosła 516 nitów. Taka sama wartość była zarówno przy regulacji ręcznej, jak i automatycznej. W zacienionych miejscach to wystarcza, jednak w pełnym słońcu przydałoby się więcej.
Głośniki warte budżetowca
T Phone 3 został wyposażony w głośniki stereo, które są dosyć głośne. Maksimum zmierzone w odległości 60 cm od nich sięgnęło 83,3 dB podczas słuchania muzyki z Tidala oraz 84,4 dB podczas odtwarzania dzwonków zapisanych w pamięci telefonu. Dzwoniącego telefonu nie powinien więc nikt przegapić.
Na tym jednak zalety w zasadzie się kończą. Jakość dźwięku przy słuchaniu muzyki jest taka sobie. Tony wysokie i bardzo wysokie dominują nad pozostałymi w nieprzyjemny sposób, a przy wysokiej głośności są czasem słyszalne zakłócenia typowe dla słabych głośników. Tony średnie i niskie brzmią znacznie lepiej, ale to za mało, by T Phone 2 nadawał się do słuchania muzyki.
Polecam użycie słuchawek lub zewnętrznego głośnika. Podłączymy je przewodowo za pomocą gniazda audio Jack 3,5 mm lub przez Bluetooth.
Android 15 oraz inteligentne dodatki
T Phone 3 pracuje pod kontrolą niemal czystego systemu Android 15. Dzięki temu interfejs systemowy wygląda prosto i schludnie, ale i dość surowo.
Magentowy operator dodał tu swoją tapetę, aplikacje Mój T-Mobile i Nawigacja T-Mobile, a także takie dodatki, jak Perplexity i Picsart. Obie się przydadzą, ponieważ T-Mobile razem z telefonem daje kod na 18-miesięczną subskrypcję Perplexity Pro oraz 3-miesięczny dostęp do Picsart Pro. To ostatnie przyda się na przykład do inteligentnej edycji zdjęć zrobionych aparatami smartfonu.
Jeśli chodzi o inteligentne narzędzia, to w aplikacji Mój T-Mobile znajdziemy asystenta Magenta AI, bazującego na Perplexity, a także Gemini i Gemini Live Google’a.
5G Bardziej i cała reszta
Jak przystało na smartfon sygnowany marką T-Mobile, na pokładzie nie mogło zabraknąć obsługi magentowego 5G Bardziej, czyli szybkiego 5G w paśmie C. Oczywiście skorzystać możemy również sieci innych operatorów. Do dyspozycji mamy tu również Wi-Fi, ale w nieco leciwym już standardzie 802.11ac. Jedno i drugie pozwala na skorzystanie z szybkiego dostępu do Internetu.
Smartfon dobrze sobie radzi z łapaniem zasięgu, oferuje też takie rozwiązania, jak WiFi Calling i VoLTE. Dzięki temu nie można narzekać na jakość połączeń głosowych. Jeśli chodzi o sieci komórkowe, T Phone 3 pozwala na korzystanie z dwóch kart SIM (nanoSIM + eSIM).
W komplecie jest również Bluetooth do parowania z innymi urządzeniami i przesyłania danych oraz NFC do płatności zbliżeniowych. Do tego nawigacja GPS i cyfrowy kompas. Problemy? Nie zauważyłem.
Aparaty, które lubią światło
Główny aparat w T Phonie ma rozdzielczość 50 Mpix i świetnie mu wychodzą zdjęcia w dobrych oświetleniowych. W nocy wyniki jego działania są znacznie gorsze, chyba że skorzystamy z trybu Noc. Potrafi on pozytywnie zaskoczyć. Jest też 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro, jednak ciężko jest nim zrobić ostre zdjęcie.
Z przednim aparatem (13 Mpix) jest podobnie, jak z głównym – wiele zależy od oświetlenia fotografowanej sceny. Tryb nocny tu nie działa.
Domyślna aplikacja fotograficzna jest prosta w obsłudze i oferuje kilka użytecznych trybów pracy, łącznie z PRO. Można się też stąd szybko dostać do narzędzi AI, dostępnych w aplikacji Picsart.
Czas na przykładowe zdjęcia i filmy, zrobione aparatami T Phone’a 3.
Zdjęcia z głównego aparatu:
Zdjęcia makro:
Zdjęcia z przedniego aparatu:
Filmy:
Płynne działanie z niewielkimi przycięciami
T Phone 3 nie jest mistrzem wydajności. Jednak pracujący w jego wnętrzu Snapdragon 6 Gen 3 oraz 6 GB RAM-u na ogół wystarczają, by wszystko działało płynnie. Podczas testów zdarzały się momenty, gdy interfejs systemowy się lekko przycinał. Na szczęście, psuło to co najwyżej efekt wizualny.
|Wydajność
ogólna
|Antutu
10
|Geekbench 6
|AI
Benchmark
|Jeden
rdzeń
|Wszystkie
rdzenie
|T Phone 3
|555395
|1007
|2991
|280
|CMF Phone 2 Pro
|667605
|1007
|2957
|531
|Honor 400 Lite
|435936
|959
|2287
|207
|Honor Magic7 Lite
|554738
|939
|2790
|706
|Infinix Hot 50 Pro+
|437281
|711
|1998
|175
|Infinix Note 40
|435804
|731
|2004
|73,7
|Infinix Note 40 Pro
|426707
|741
|2024
|73,6
|Infinix Note 40 Pro+ 5G
|452748
|916
|2287
|73,9
|Motorola Edge 60
|653522
|1045
|2969
|577
|Motorola Moto G56 5G
|477121
|1030
|2385
|242
|Motorola ThinkPhone25
|691781
|1049
|3005
|566
|Oppo Reno12 Pro 5G
|636220
|497
|2009
|381
|Samsung Galaxy A36 5G
|653033
|1011
|2959
|304
|T Phone 2 Pro
|407736
|947
|2688
|349
|T Tablet 2
|406386
|782
|1965
|203
|Ulefone Armor 21
|414303
|724
|2014
|68,7
|Ulefone Power Armor 19T
|403819
|732
|2035
|69,9
|Wydajność
w grach
|3D Mark
|GFXBench offscreen
|Maksymalna
temperatura
obudowy
[°C]
|Wild Life
Extreme
|Wild Life
Extreme
Stress Test
|Aztec Ruins
Vulkan
High Tier
(1440p)
|Car Chase
(1080p)
|T Phone 3
|880
|99,00%
|981
|1830
|42,5
|CMF Phone 2 Pro
|852
|99,30%
|951
|1939
|38
|Honor 400 Lite
|n.d.
|n.d.
|394,3
|1031
|42,5
|Honor Magic7 Lite
|612
|99,50%
|712
|1356
|34,7
|Infinix Hot 50 Pro +
|381
|98,40%
|390,2
|982,6
|28,5
|Infinix Note 40
|378
|97,40%
|390
|996,7
|37
|Infinix Note 40 Pro
|381
|99,20%
|386,8
|984,2
|34,5
|Infinix Note 40 Pro+ 5G
|n/d
|n/d
|422,7
|1129
|43,1
|Motorola Edge 60
|852
|99,30%
|945,7
|1963
|38
|Motorola Moto G56 5G
|-
|-
|409,3
|1071
|-
|Motorola ThinkPhone25
|858
|99,60%
|952.5
|1964
|35
|OPPO Reno12 Pro 5G
|856
|99,30%
|955,1
|1937
|40,4
|Samsung Galaxy A36
|897
|99,20%
|1014
|1760
|37,6
|T Phone 2 Pro
|610
|99,50%
|708
|1350
|-
|T Tablet 2
|342
|99,40%
|347
|874
|39,5
|Ulefone Armor 21
|344
|99,40%
|349,2
|899
|35
|Ulefone Power Armor 19T
|336
|99,40%
|349
|902
|45
Smartfon T-Mobile nie wie, co to throttling. Spadek wydajności podczas testów sięgnął maksymalnie 1%, więc można go pominąć. Obudowa telefonu osiągnęła w najcieplejszym miejscu 42,5°C.
T Phone 3 ma 128 GB pamięci masowej, co daje prawie 103 GB miejsca na dane użytkownika. Jeśli to nie wystarczy, można sięgnąć po kartę pamięci microSD.
Bateria na cały dzień pracy
T Phone 3 jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów, energii wystarcza na ponad 10 godzin oglądania filmów. Podczas normalnego korzystania z urządzenia, musiałem sięgać po ładowarkę niemal codziennie. Jednak nie trzeba się bardzo starać, by ten czas wydłużyć do dwóch dni. T Phone 3 zostawiony w spokoju wytrzyma nawet kilka dni z dala od ładowarki.
|Wytrzymałość
akumulatora
|Akumulator
(mAh)
|Wyświetlacz
|Czas
pracy
(minuty)
|Przekątna
(cale)
|Rozdzielczość
(piksele)
|Odświeżanie
(Hz)
|T Phone 3
|5000
|6,6"
|1080 x 2408
|120
|615
|CMF Phone 2 Pro
|5000
|6,77"
|1080 x 2392
|120
|940
|Honor Magic7 Lite
|6600
|6,78"
|1224 x 2700
|120
|950
|Honor Magic7 Pro
|5270
|6,8
|1280 x 2800
|120
|1153
|Infinix Hot 50 Pro+
|5000
|6,78"
|1080 x 2436
|120
|667
|Infinix Note 40
|5000
|6,78"
|1080 x 2436
|120
|674
|Infinix Note 40 Pro
|5000
|6,78"
|1080 x 2436
|120
|747
|Infinix Note 40 Pro+ 5G
|4600
|6,78"
|1080 X 2436
|120
|374
|Motorola Edge 60
|5200
|6,67"
|1220 x 2712
|120
|906
|Motorola ThinkPhone25
|4310
|6,36"
|1220 x 2670
|120
|827
|Oppo Reno12 Pro 5G
|5000
|6,7"
|1080 x 2412
|120
|831
|Samsung Galaxy A36 5G
|5000
|6,7"
|1080 x 2340
|120
|780
|T Phone 2 Pro
|5000
|6,8"
|1080 x 2436
|120
|863
|T Tablet 2
|6000
|10,1"
|1920 x 1200
|60
|303
Smartfon jest sprzedawany bez ładowarki, ale obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 25 W. Gdy użyłem ładowarki firmy Samsung o takiej właśnie mocy, poziom naładowania urósł od 0% do 100% w około 75 minut.
Na koniec ciekawostka: baterię w T Phonie 3 można samodzielnie wymienić. W dołączonej do zestawu instrukcji znajdziemy opis kolejnych kroków, które należy w tym celu wykonać. W skrócie: trzeba odkręcić dwie śrubki po bokach i zdjąć tylny panel.
Dobry telefon, genialna oferta
T Phone 3 to najnowsza propozycja własnej marki T-Mobile, która udowadnia, że niedrogi smartfon nie musi być nudny. Urządzenie stawia na prostotę i funkcjonalność, co widać w jego solidnej, choć wykonanej z tworzyw sztucznych, konstrukcji. Projektanci zrezygnowali z krzykliwych ozdobników na rzecz ergonomii i praktycznego, matowego wykończenia, które świetnie leży w dłoni i nie zbiera odcisków palców.
W codziennym użytkowaniu T Phone 3 działa sprawnie i przewidywalnie. Zastosowane podzespoły w połączeniu z niemal czystym systemem Android zapewniają płynność działania w typowych zadaniach, takich jak przeglądanie Internetu czy korzystanie z mediów społecznościowych. Choć nie jest to demon szybkości, a sporadyczne spowolnienia mogą się zdarzyć, to w swojej klasie cenowej oferuje satysfakcjonującą kulturę pracy, uzupełnioną o pełne wsparcie dla łączności 5G.
Największym zaskoczeniem i zarazem cechą, która wyróżnia T Phone 3 na tle całej konkurencji, jest możliwość samodzielnej wymiany baterii. To ukłon w stronę praktyczności i długowieczności urządzenia, o którym inni producenci dawno zapomnieli. Poza tym, smartfon oferuje solidny aparat główny, który dobrze radzi sobie w dziennym świetle, oraz sprawnie działające zabezpieczenia biometryczne, co czyni go niezawodnym narzędziem na co dzień.
Ostateczną ocenę T Phone 3 należy jednak postawić w kontekście jego ceny. Smartfon, dostępny wyłącznie w T-Mobile, kosztuje 969 zł bez umowy. Prawdziwą siłą tej oferty jest jednak dołączony zestaw dodatków: etui, bezprzewodowe słuchawki z ANC, a przede wszystkim 18-miesięczny dostęp do Perplexity Pro i 3-miesięczny do Picsart Pro. Wartość samych bonusów ponad dwukrotnie przewyższa cenę telefonu, co czyni tę propozycję jedną z najbardziej opłacalnych na rynku dla osób szukających kompletnego pakietu.
-
Atrakcyjna wizualnie, prosta konstrukcja,
-
Matowe wykończenie obudowy,
-
Sprawna i szybka biometria,
-
Jakość obrazu na ekranie,
-
Niemal czysty Android 15,
-
Zaawansowane narzędzia AI i przydatne aplikacje dodatkowe,
-
Komplet standardów łączności oraz złączy,
-
Dobra jakość połączeń głosowych,
-
Dobra jakość zdjęć dziennych z głównego aparatu,
-
Pozytywnie zaskakujący tryb nocny,
-
Wysoka kultura pracy (z małym ale – patrz wady),
-
Przyzwoity czas pracy,
-
Możliwość samodzielnej wymiany baterii,
-
Bardzo bogaty zestaw sprzedażowy z wartościowymi subskrypcjami.
-
Materiały wykonania sprawiające wrażenie tanich,
-
Przeciętna jasność maksymalna ekranu, niewystarczająca w słońcu.
-
Słaba jakość dźwięku podczas słuchania muzyki,
-
Nieco przestarzały standard łączności Wi-Fi,
-
Znaczny spadek jakości zdjęć w nocy bez użycia trybu nocnego,
-
Trudny w użyciu aparat do zdjęć makro,
-
Zdarzające się niewielkie przycięcia interfejsu systemowego.